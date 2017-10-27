(Görüntülü Haber) Dilenci timi

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM\'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından dilenci timi kuruldu. 30 kişiden oluşan tim, özellikle cuma namazı öncesi dilencilere göz açtırmıyor. Duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalışan, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu dilenciler, ekiplerce yakalandı.



Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan tim, özellikle cuma namazı öncesi dilencileri yakın takibe aldı. Duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalışan, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu dilenciler, ekiplerce yakalandı. Merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi Lalapaşa Cami önünde dilenen yaşlı bir kadın ise uzun süre polisler tarafından zabıta müdürlüğüne götürülmemek için direndi. Polislerin koluna girerek kendisini götürmemeleri için uzun uğraşlar veren dilenci ilginç görüntüler oluşturdu. Polislere dil döken yaşlı kadın zaman zamanda polis memurunu ikna etmeye çalıştı. Yaşlı kadın, \"Kurban olayım beni götürmeyin. Sizi polis olduğunuzu bilemedim. Zabıtaya götürünce eline ne geçecek? Biz dilenmeyelim ne yiyelim, söyleyin?\" dese de polisleri ikna edemedi.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile zabıtanın ortaklaşa yaptığı dilenci operasyonunda 60 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Minibüsle toplanan dilenciler zabıtaya teslim edildi. Dilencilere idari işlem uygulanarak 104 lira para cezası yazılırken, üzerinden çıkan tüm paralara da el konuldu. Asayiş Şube ekipleri dilenci operasyonlarının devam edeceğini bildirdi.