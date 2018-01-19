(Görüntülü Haber) Dikili'de şiddetli rüzgar, teknelerde hasara yol açtı

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Dikili ilçesinde etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı teknelerde hasar meydana geldi.



Dikili\'de etkili olan kuvvetli rüzgar, kıyılarda da dev dalgalar oluşturdu. Sahildeki iş yerlerinin masa ve sandalyeleri denize uçtu. Tekne sahipleri, gece saatlerinden beri teknelerinin başından ayrılmadı. Balıkçı teknelerinin bağlandığı Dikili Limanı\'nda yer kalmaması nedeniyle sahiplerinin Yakamoz mevkisine bıraktığı bazı tekneler de zarar gördü. İlçede, 15 teknenin battığı ve 2 tekne sahibinin yaralandığı belirtildi.



Mendireği olmayan ve doğal tehlikelere açık olan yere teknelerini bağlamak zorunda kalan balıkçılar, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.