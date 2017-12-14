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(Görüntülü Haber) Dikili'de kaçaklar kayalıklarda mahsur kaldı (3)

'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ' İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isterken, olumsuz hava koşulları nedeniyle, üzerinde oldukları botun çarptığı kayalıklarda mahsur kalan 51 kişi, sahil gü

14 Aralık 2017 19:43

\'TÜRKİYE\'YE TEŞEKKÜR EDERİZ\' İzmir\'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isterken, olumsuz hava koşulları nedeniyle, üzerinde oldukları botun çarptığı kayalıklarda mahsur kalan 51 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Dikili Limanı\'na getirilen 15\'i çocuk, 51 kaçağa burada gıda ve kıyafet yardımı yapıldı. Ölümden dönen kaçaklardan Suriyeli Muhammed Ahmad, \"Botumuz kayalara çarpınca zor anlar yaşadık. Türk ekiplerine haber verdik. Zor şartlarda bizi kurtardılar. Hayattayız, Türkiye\'ye teşekkür ediyoruz. Ölümden döndük\" dedi. Kaçaklar buradaki ifadelerinin alınmasının ardından Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edilecek. Öte yandan, Bademli sahilinde de yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçme hazırlığında olan 32 kişi, lastik bota binemeden karada yakalandı. Mehmet CANDAN/DİKİLİ(İzmir), (DHA)

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