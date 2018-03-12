T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Dikili'de açıklarında 130 Suriyeli yakalandı

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 ayrı lastik bottaki toplam 130 Suriyeli yakalandı

12 Mart 2018 19:32

Oben ULU/DİKİLİ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 ayrı lastik bottaki toplam 130 Suriyeli yakalandı. Dikili sahil güvenlik ekipleri, hafta sonunda Dikili açıklarında devriye görevini sürdürdü. Ekipler, cumartesi günü 50 kişilik, pazar günü ise 36 ve 44 kişi olmak üzere, hepsi lastik botlarda bulunan 3 ayrı grubu tespit etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu tamamı Suriye uyruklu toplam 130 Suriyeli kaçak, yakalandı. Yakalananlar ilk olarak Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi. Burada Uluslararası Göç Örgütü (IOM), göçmenlere insani yardım yaptı. Suriyeliler arasında çocukların fazlalığı dikkat çekerken, kaçaklardan biri, \"Burada bize iş yok, gelecek yok. Ama Amerika\'da, Almanya\'da, Avrupa\'da para var. Ailemize bakmak ve çocuklarımıza gelecek hazırlamak zorundayız. Bu sebeple Avrupa\'ya geçmeye çalışıyoruz\" dedi. Yakalananlar işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oben ULUDİKİLİDHADikiliYunanistan Midilli AdasıSuriyeliEkiplerAralarındaSuriyeYakalananlarDikili Sahil Güvenlik KomutanlığıBurada Uluslararası GöçIOMSuriyelilerAma Amerika Almanya AvrupaAilemizeBuAvrupaGöç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24