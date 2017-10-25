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(Görüntülü Haber) Didim'de yakılarak katledilen Eylem Gülçin Kınık, Bursa'da toprağa verildi

Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) AYDIN'ın Didim İlçesi'nde, makilik bir alanda boğulduktan sonra yakılarak feci şekilde öldürülen 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık, Bursa'da toprağa verildi

25 Ekim 2017 22:19

Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN/BURSA,(DHA) AYDIN\'ın Didim İlçesi\'nde, makilik bir alanda boğulduktan sonra yakılarak feci şekilde öldürülen 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık, Bursa\'da toprağa verildi. Aydın\'ın Didim İlçesi\'nde, yasa dışı yollarla Yunansitan\'a kaçmak amacıyla buluştuğu göçmen kaçakçıları tarafından boğulduktan sonra yakılarak öldürülen Eylem Gülçin Kanık\'ın İzmir Adli Tıp Kurumunda bekletilen cenazesini 18 gün sonra annesi Esin Kanık almaya geldi. Ayakta güçlükle duran anne Esin Kanık\'a yanındaki arkadaşları yardımcı olurken, anne Kanık\'ın üzüntülü olduğu görüldü. Eylem Gülçin Kanık\'ın cenazesi annesi Esin Kanık\'a teslim edildi. YAKINLARI GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİ Eylem Gülçin Kanık\'ın cenazesi, Bursa\'nın Mudanya İlçesi Güzelyalı Yeni Camii\'ne getirildi. İkindi namazına yetişmeyen cenaze namazı saat 17.20\'de kılındı. Anne Esin Kanık\'ın sürekli ağladığı görüldü. Öte yandan, Eylem Güçlün Kanık\'ın yakınları kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına \"Ne çekiyorsunuz, tiyatro mu oynuyor\" diye tepki göstererek, caminin çevresinde uzaklaşmalarını istedi. Kanık\'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Güzelyalı Eski Mezarlığı\'na babaannesinin yanına defnedildi.

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