(Görüntülü Haber) Dicle Nehrine tarihte ilk neşter vuruldu, ıslah projesi ile nehir yatağı ortaya çıkarılıyor

hmet ÜN-Burak EMEK DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR kent merkezinden geçen ve türkülere konu olan Dicle Nehri için tarihte ilk kez ıslah projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında yatağı bozulan, adacık ve çalılardan dolayı adeta görünmez halen gelen nehir DSİ\'ye ait iş makinalarınca temizlenip nenir ve yatağı ortaya çıkarılmaya başlandı. Dicle Nehri Yatak Düzenleme Projesi ile 11 Aralık 2017\'de startı verilen çalışma ile toplu makinalı ıslah çalışmaları nehrin kent merkezinden geçen 21 kilometrelik kısmını düzenlenecek. DSİ Diyarbakır 10\'uncu Bölge Müdürü Ali Gökyel, Türkeye\'nin her yerinden getirilen iş makinaları ile nehir yatağını düzenlediklerini ve proje tamamlandığında Dicle nehrinin muhteşem bir görüntü ile ortaya çıkacağını söyledi. Gökyel, çalışmalar bittiğinde nehir kenarında yer alan verimli arazilerin taşkından korunmuş olacağını ve nehir yatağındaki düzensiz ve bozuk görüntünün ortadan kalkalarak, Dicle\'nin düzenli ve estetik bir görünüme kavuşmuş olacağını da söyledi. TARİHİNDE İLK KEZ NEHİR YATAĞI YENİDEN DÜZENLENİYOR Türkülere konu olan ve geçtiği topraklara bereket veren Dicle Nehrinin Diyarbakır kent merkezinden geçen nehir yatağına tarihte ilk kez neşter vuruluyor. Bilinçsiz su kullanımı, nehir yatağından kum alanması nedeniyle son yıllarda adacıkların oluştuğu ve çalılardan adeta görünmeyen Dicle nehri yeniden ortaya çıkarılıyor. Büyükşehir Belediyesinin Dicle Vadisi Projesinin alt projelerinden biri olan Dicle Nehri Yatak Düzenleme Projesi kapsamında DSİ 10. Bölge Müdürülüğü tarafından 11 Aralık 2017 tarihinde başlatılan çalışmalar sürüyor. Türkiye\'nin değişik illerinden getirilen toplu makinalı ıslah çalışmaları devamederken, projesinin nehir yatağının 21 kilometrelik kısmını kapsadığı belirtildi. Dicle Nehrinde yapılan ıslah çalışması ilk etapta Silvan köprüsünün Demiryolu köprüsü çıkışına kadar olan 5 kilometrelik aylan temizlenecek ve nehir yatağı ortaya çıkarılacak. Dicle Nehri yatağında yapılan çalışmalar ile nehir yatağı düzenleme, sağ ve sol sahilde sedde oluşturma çalışmaları sürüyor. Proje\'nin tamamlanması ile Dicle Nehri kenarında yer alan verimli araziler taşkından korunmuş olacak, nehir yatağındaki düzensiz ve bozuk görüntü ortadan kaldırılarak düzenli ve estetik bir görünüme kavuşmuş olacak. Proje ile ilgili bilgi veren DSİ Diyarbakır 10\'uncu Bölge Müdürü Ali Gökyel, Cumhurbaşkanının ve bakanlarının verdiği talimatları doğrultusunda Dicle Nehri\'nin 21 kilometrelik kesimde bir toplu makine çalışması başlattıklarını belirtirek, Bu toplu makine çalışması Dicle Nehri\'nin üzerinde yer alan Silvan Köprüsü 5 kilometre membasında başlayacak, Ongözlü köprüyü geçerek Demiryolu köprüsüne kadar devam edecek. Bu çalışmalarımız bir kaç eteptan ibarettir. İlk etabımız Silvan Köprsü ile Üniversite Köprüsü arasındaki ilk 4 kilometrelik kısmında toplu makine çalışmamızı başlattık. Bu çalışmalarımız Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle, Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinde gelen makinelerimizin bize destek vermesi sonucuyla hummalı bir çalışmaya başladık. Bu çalışma esnasında Dicle Nehri\'ndeki oluşan adacıkları, pis görüntüleri ortadan kaldırmak ve Dicle Nehri\'nin içinde yatak temizliği yapmak ve sağlı sollu seddler teşkil ederek taş tahkimatını yaparak güzel bir görüntü oluşturmaktırdedi. Bölge Müdürü Gökyel, çalışmanın ilk amaçlarından birinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nin Dicle Nehrisi Vadisi Projesine alt yapı hazırlamak olduğunu da ifade ederek, Biz buna altlık hazırlamaya çalışıyoruz. Bu altlık içerinde ilk 4 kilometrelik kesimde çalışıyoruz. Taban genişliği 150 metre olan, ağız genişliği 170 metreyi bulacak yatak oluşturmaya çalışıyoruz. Dicle Nehri içerisindeki yatağı temizleyerek, vatandaşların atmış olduğu çöpler, birikintiler, adacıkların ortadan kaldırılması sağlanıyor. Taban genişliği 150 metre genişliği 5 metre olan bir sedde imalatımızı yapıyoruz. Taş tahkimatını yaparak işi sonlandırmayı hedefliyoruz. Buraya baktığımız zaman nehir içinde nehir akan bir yerdir. Amacımız bu doğal güzelliği ortaya çıkarmaktır. Bu projenin tamamlanmasıyla vatandaşlar için rekreasiyon alanları oluşacak. Çalışmalar sonucunda parklar ve bahçeler oluşacak. Böylesi bir çalışmayı Bakanımızın talimatıyla Cizre Nehri üzerinde de yapmıştık. Yaptığımız bu çalışmayla vatandaşlarımızın gezebileceği ortamlar oluşturduk. Aynı amaç doğrultusunda Dicle Nehri\'ndeki var olan güzelliği daha net ortaya çakıracağız. Temel sebeplerimizden biri de taşkını önlemektirdiye konuştu.