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(Görüntülü Haber)  DHA'ya, Kültür Sanat Ödülü

  Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, Ayıntap Kültür ve Sanat Derneği tarafından her yıl düzenlenen Ömer Asım Aksoy Kültür Sanat Ödülü bu yıl, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) verildi

21 Ekim 2017 16:37

 

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te, Ayıntap Kültür ve Sanat Derneği tarafından her yıl düzenlenen Ömer Asım Aksoy Kültür Sanat Ödülü bu yıl, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) verildi.

Bünyesindeki Çeled Uşaglar Tiyatrosu ile yöre ağzıyla sahnelenen oyunlarla Gaziantep’in kültür ve sanatını yaşatan Ayıntap Kültür ve Sanat Derneği tarafından geleneksel hale getirilen Ömer Asım Aksoy Kültür Sanat Ödülleri, sahiplerini buldu. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi\'nde düzenlenen törende; Çeled Uşaglar tarafından hazırlanan \'Cenaze Evi\' oyunu sahnelendi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer\'in de katıldığı törende oyunun ardından dernek tarafından bu yılki Ömer Asım Aksoy Kültür Sanat Ödülü, Doğan Haber Ajansı\'na verildi. Doğan Haber Ajansı\'nın ödülünü Gaziantep Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş\'a, Ayıntap Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Orhan Uslu verdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise kentin kültür ve sanatına katkılarından dolayı Ayıntap Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Orhan Uslu\'ya plaket verdi.

Milletvekili Ahmet Uzer, bölgenin kültür zenginliğine dikkat çekerek, \"Oyun çok güzeldi. Orhan beyi ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Bunlar bizim zenginliğimiz. Antep lisanını unutmamamız, çocuklarımıza unutturmamamız lazım\" dedi.


 

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