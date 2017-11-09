(Görüntülü Haber) DHA Muhabiri Cem Emir, Tunceli'deki mezarı başında anıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - VAN\'da, 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen depremde, Bayram Oteli\'nin enkazında, DHA Van muhabiri Sebahattin Yılmaz ile birlikte kalarak, yaşamını yitiren DHA Diyarbakır muhabiri Cem Emir, Tunceli\'nin Hozat ilçesi Çığırlı köyündeki mezarı başında anıldı.



Van\'da, 2011 yılında meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden DHA muhabiri Cem Emir, felaketin 6\'ncı yıl dönümünde, gazeteci arkadaşları ve babası Mehmet Ali Emir tarafından Hozat ilçesi Çığırlı köyündeki mezarı başında anıldı. Mumların yakıldığı ve duaların okunduğu anmada konuşan baba Emir, aradan 6 yıl geçmesine rağmen oğlunun acısını hala yaşadıklarını söyledi. Mehmet Ali Emir, \"Cem, görevi başındayken, otel enkazı altıda kalarak, hayatını kaybetti. Yıllarca süren hukuk mücadelemiz sonucunda otelin sahipleri, hukuk önünde hesap vererek, cezalandırıldılar. Ben bir baba olarak diyorum ki herkes tedbirini alsın, gençlerimiz ölmesin. Gazetecilik onurlu bir meslektir. Cem de mesleğini onuruyla yaptı. Artık günümüzde gazetecilik yapmak, çok zorlaştı. Cem yaşamış olsaydı bütün gazeteci dostları biliyor ki Cem mesleğini onuruyla yapar, kimseye boyun eğmezdi\" diye konuştu.



Cem Emir\'i anma töreninde konuşan Tunceli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Topaç ise Van depreminde hayatını kaybeden DHA muhabirleri Cem Emir ve Sebahattin Yılmaz\'ın şahsında, bütün deprem ve basın şehitlerini andıklarını belirterek, şunları söyledi:



\"Türkiye, bir deprem ülkesi. Her an, yeni bir deprem olma ihtimalinden bahsediliyor; ama hala bir önlem alınmış değil. Bizim dileğimiz, yaşanacak olası bir depremde ihmallerin olmaması ve ihmaller yüzünden yeni insanların ölmemesi. Cem Emir, yiğit bir gazeteciydi ve görevini yaptığı sırada, otel enkazı altında kalarak, hayatını kaybetti Bizler, Cem\'i asla unutmayacağız.\"



Anma töreninde sonra Cem Emir\'in diğer meslektaşları, Emir ile ilgili anılarını ve onun gazeteciliğini anlattı. Emir\'in arkadaşları, yapılan konuşmaların ardından mezarına karanfil bıraktı, dua etti.

