(Görüntülü Haber) Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan 40 yaşındaki Mustafa Başbunar, yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Sandıklı’ya bağlı Bekteş köyü Öziçi mevkiinde meydana geldi. Tarlasını süren Mustafa Başbunar yönetimindeki 03 LH 874 plakalı traktör, kontrolden çıkıp devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan Mustafa Başbunar, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Köylüler ve jandarmanın çalışması sonucu çıkarılan Mustafa Başbunar’ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.