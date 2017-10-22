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(Görüntülü Haber) Devrilen TIR'da sıkışan hayvanları itfaiye kurtardı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki kardeşi hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, dorsedeki 4'ü büyükbaş, 10'u küçükbaş 14 hayvan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle

22 Ekim 2017 19:19

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde kontrolden çıkan TIR\'ın devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki kardeşi hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, dorsedeki 4\'ü büyükbaş, 10\'u küçükbaş 14 hayvan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Dorsedeki 1 küçükbaş hayvanla çok sayıda tavuk da telef oldu.

Kaza, bugün saat 07.45\'te, Konya- Adana kara yolunun 2\'nci kilometresinde meydana geldi. Hasan Yavuz\'un kullandığı 47 PV 447 plakalı, yarısı fayans, yarısı da küçük ve büyükbaş hayvan yüklü TIR, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Sürücü 30 yaşındaki Yavuz ile kardeşi 28 yaşındaki Seyit Tan Yavuz, kazayı hafif sıyırıklarla atlattı. TIR\'ın dorsesinde sıkışan 4\'ü büyükbaş, 10\'u küçükbaş 14 hayvan, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarıldı. Dorsedeki 1 küçükbaş hayvanla, çok sayıda tavuk, telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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