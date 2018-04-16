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(Görüntülü Haber) Devrilen TIR duvara istinat çarptı: 2 yaralı

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) - ARTVİN’in Şavşat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrilen TIR, istinat duvarına çarptı

16 Nisan 2018 00:37

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) - ARTVİN’in Şavşat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrilen TIR, istinat duvarına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Armutlu Mahallesi\'ndeki Şavşat çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 MVR 62 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Yaklaşık 40 metre sürüklenen TIR, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak, durdu. Kazada araçta bulunan Osman Karadeniz ve İsmail Manaş yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şavşat İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtilen yaralılar, Artvin Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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