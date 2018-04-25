T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) Devlet eski Bakanı Koçak, son yolculuğuna uğurlandı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da yaşlılığa bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Devlet eski Bakanı Ersin Koçak (73), son yolculuğuna uğurlandı

25 Nisan 2018 19:28

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yaşlılığa bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Devlet eski Bakanı Ersin Koçak (73), son yolculuğuna uğurlandı.

Mesut Yılmaz hükümeti döneminde Adana milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı yapan Ersin Koçak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Koçak\'ın ölüm haberi, ailesi ve yakın dostlarına büyük üzüntü yaşattı.

Ersin Koçak için bugün Asri Mezarlığı\'nda tören düzenlendi. Törene ailesi, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, iş insanı ve eski milletvekili Mehmet Ali Bilici, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı ile çok sayıda seveni katıldı. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ersin Koçan, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AkifDHA ADANADevletBakanı Ersin KoçakMesut YılmazAdanaDevlet BakanlığıErsin KoçakKoçakMezarlığıTörene ailesi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan AkyürekMehmet Ali Bilici MHPBaşkanı Bünyamin Avcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24