(Görüntülü Haber) Devlet Bahçeli Köprüsü, 2018'de açılacak

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Seyhan Nehri üzerinde bağlantı yollarıyla birlikte 2 bin 450 metre uzunluğa ulaşacak Devlet Bahçeli Köprüsü 8 Ekim 2018\'de hizmete girecek.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, temeli Devlet Bahçeli tarafından 30 Mart 2016\'da atılan köprüdeki çalışmalarla ilgili toplantı düzenledi. Şantiye alanında meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarını ağırlayan Sözlü, köprü inşaatıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Toplamda 214 milyon liralık yatırım olarak öne çıkan köprü inşaatında 15 bin ton çelik, 20 metre uzunluğunda bin 758 adet beton fore kazık kullanılacağını belirten Sözlü, bin 650 metre uzunluğundaki köprünün bağlantı yollarıyla birlikte 2 bin 450 metreye ulaşacağını ve tamamlandığında Türkiye\'nin en uzun köprülerinden biri olacağını bildirdi.



\'BİTİRMEYEN NAMERTTİR\'



Köprünün, bölgede bulunan Adana Şehir Hastanesi, adliye binaları, üniversite kampüsleri ve yeni stadyumun trafik yükünü taşıyacağını anlatan Sözlü, şunları kaydetti:



\"3 şerit gidiş, 3 şerit geliş yönünde toplam 6 şeritli, 38 metre genişliğindeki köprü toplam 24 ayaktan oluşacak. Şimdilik 12 ayak tamamlandı. Yaklaşık 60 bin aracın geçmesi beklenen köprünün daha çok araç trafiğini kaldıracağı ortada. 8 Ekim 2018\'de bitirilecek. Adana\'nın itibarını hafızalara yerleştirecek. Taşköprü gibi yıllarca hizmet edecek. Yüreğir bölgesinde yeni yatırımların trafik yükünü azaltmak için bu köprüyle beraber İlim Yolu gibi 700 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Bu köprü için 240 milyon liralık meclisten borçlanma yetkisi aldık ama maalesef İçişleri Bakanlığı onay vermedi henüz. Ama krediyi almasak da bu köprüyü bitireceğiz. Bitirmeyen namerttir. Oynamasını bilmeyen gelin, \'Yerim dar\' dermiş. Ama biz böyle mazeretlerin ardına sığınmayacağız.\"



Yapılan konuşmaların ardından Hüseyin Sözlü, şantiye alanında incelemelerde bulunup çalışanlarla anı fotoğrafı çektirdi.