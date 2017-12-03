(Görüntülü Haber) Develer Koçarlı Belediyespor için güreşti

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde, bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen deve güreşleri 150 namlı devenin katılımı ile yapıldı. Deve güreşlerinden elde edilecek gelirin Aydın 1. Amatör Küme\'de mücadale eden Koçarlı Belediyespor\'a bağışlanacağı bildirildi. Koçarlı 4. Geleneksel Güreşleri, Koçarlı Arenası\'nda yapıldı. Güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi\'nden 150 pehlivan deve katıldı. Biletleri 15 liradan satılan güreşlere ilgi büyük oldu. Havanın da güzel olmasıyla güreşleri izlemeye yaklaşık 5 bin kişi geldi. Arenada önce daylaklar boy gösterdi. Ardından namlı develer kıyasıya mücadale verdi. Pehlivan develerin güreşi, büyük heyacana sahne oldu. İzleyicilerden bazıları güreşleri piknik yaharak izledi. Koçarlı\'da 30 yıl aradan sonra yapılan deve güreşlerinden elde edilecek gelirin Aydın 1. Amatör Küme\'de mücadale eden Koçarlı Belediyespor\'a bağışlanacağı bildirildi. CHP\'li Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, deve güreşleri ile kültürümüzü yaşattığmıız belirtip, Bu yıl 4\'üncüsünü düzenlediğimiz güreşlerden beklentimiz büyük. Selçuk deve güreşleri ayarında bir güreş organizasyonu yaptık. Bizim bu kadroyla birlikte yapamayacağımız hiç bir şey yok dedi.