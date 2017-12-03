T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Develer Koçarlı Belediyespor için güreşti

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen deve güreşleri 150 namlı devenin katılımı ile yapıldı

03 Aralık 2017 19:08

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde, bu yıl 4\'üncüsü düzenlenen deve güreşleri 150 namlı devenin katılımı ile yapıldı. Deve güreşlerinden elde edilecek gelirin Aydın 1. Amatör Küme\'de mücadale eden Koçarlı Belediyespor\'a bağışlanacağı bildirildi. Koçarlı 4. Geleneksel Güreşleri, Koçarlı Arenası\'nda yapıldı. Güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi\'nden 150 pehlivan deve katıldı. Biletleri 15 liradan satılan güreşlere ilgi büyük oldu. Havanın da güzel olmasıyla güreşleri izlemeye yaklaşık 5 bin kişi geldi. Arenada önce daylaklar boy gösterdi. Ardından namlı develer kıyasıya mücadale verdi. Pehlivan develerin güreşi, büyük heyacana sahne oldu. İzleyicilerden bazıları güreşleri piknik yaharak izledi. Koçarlı\'da 30 yıl aradan sonra yapılan deve güreşlerinden elde edilecek gelirin Aydın 1. Amatör Küme\'de mücadale eden Koçarlı Belediyespor\'a bağışlanacağı bildirildi. CHP\'li Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, deve güreşleri ile kültürümüzü yaşattığmıız belirtip, Bu yıl 4\'üncüsünü düzenlediğimiz güreşlerden beklentimiz büyük. Selçuk deve güreşleri ayarında bir güreş organizasyonu yaptık. Bizim bu kadroyla birlikte yapamayacağımız hiç bir şey yok dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDIN KoçarlıDeveAydınAmatör KümeKoçarlı BelediyesporKoçarlıGeleneksel Güreşleri Koçarlı ArenasıGüreşlere Ege MarmaraAkdeniz BölgesiBiletleriHavanınArenadaArdındanPehlivanCHP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24