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(Görüntülü Haber) Develer, Germencik'te güreşti

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) AYDIN'ın Germencik ilçesinde bu yıl 70'incisi düzenlenen deve güreşi festivalinde,70 deve kıyasıya mücadale etti

14 Ocak 2018 20:00

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) AYDIN\'ın Germencik ilçesinde bu yıl 70\'incisi düzenlenen deve güreşi festivalinde,70 deve kıyasıya mücadale etti. Güreşlere soğuk havaya rağmen ilgi büyük oldu. Germencik 70\'inci Deve Güreşleri Alangüllü Arenası\'nda yapıldı. Germencik Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Cumartesi-Pazar olmak üzere iki güne yayılan festivale Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgeri\'nden namlı 70 deve katıldı. Dün (Cumartesi) havanın yağmurlu olması nedeniyle yapılamayan güreşler, bugün kurban kesilip, gökyüzüne kırmızı-beyaz balonların bırakılıp, dualar edilmesiyle başladı. Çekişmeli geçen mücadelelerde zaman zaman develeri ayırmakta güçlük çekildi. Heyacanlı anların yaşandığı güreşleri kimileri piknik yaparak izledi. Giriş ücreti 20 TL olan güreşleri MHP\'li Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter\'in de aralarında olduğu yaklaşık 5 bin kişi izledi. Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ise, 2 asırlık tarihi olan örf , adet ve geleneklerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirdikleri belirtip, Pehlivan develer 10\'ar dakika güreşti. Heyecan her zamanki gibi yine en üst seviyedeydi dedi. Festival, develerin mücadelesiyle sürüyor.

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