(Görüntülü Haber) Deve açık artırmayla 60 bin liraya satıldı

Bolu\'da düzenlenen kermeste açık artırmayla satışa sunulan deve 60 bin liraya alıcı buldu.

Bolu\'da, eğitim gören öğrenciler yararına Bolu Eğitim Öğretim Hizmetleri Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Büyük Bolu Kermesi\'nin açılışında açık artırmayla satılan deve büyük ilgi gördü. Karaçayır Mahallesi\'nde düzenlenen kermeste vatandaşlar deve ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra deve, 20 bin lira ile açık artırmaya çıkarıldı. Deve için çok sayıda katılımcı teklif verdi. Fiyat 60 bin liraya kadar yükseldi. Bolu\'da kuyumculuk yapan Mehmet Demir, 60 bin liraya deveyi satın aldı. Mehmet Demir, satın aldığı deveyi kermes yararına bağışladı.