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(Görüntülü Haber) Dev pervanelerle yüklü 3 TIR, Turgutlu'dan geçirildi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - İZMİR'den kurulacak rüzgar enerji santrali için 60 metre uzunluğunda rüzgar türbini kanadının Konya'ya taşındığı 3 TIR, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden polis ekiplerinin eşliğinde geçirildi

08 Nisan 2018 23:16

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - İZMİR\'den kurulacak rüzgar enerji santrali için 60 metre uzunluğunda rüzgar türbini kanadının Konya\'ya taşındığı 3 TIR, Manisa\'nın Turgutlu ilçesinden polis ekiplerinin eşliğinde geçirildi.

Her biri 60 metre uzunluğunda ve 15 ton ağırlığında olan pervanelerin taşındığı 3 TIR\'ın geçişi için günler öncesinden Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nden izin alındı. 3 ayrı TIR ile taşınan rüzgar türbini panelleri, Turgutlulular ve yoldan geçen araç sürücülerinin ilgisini geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nce yaptırılan \'battı- çıktı\' kavşak projesi nedeniyle 1,5 kilometresi tek şeride düşürülen İzmir- Ankara yolundan dev rüzgar türbini kanadının taşındığı TIR\'ların geçişi sırasında, nakliye işini üstlenen firma yetkilileri ile polisler zor anlar yaşadı. Genişliği yer yer 8 metreye kadar düşen yolu TIR sürücüleri, 20 dakikada geçebildi. Nakliye firmasının yetkilisi, \"Turgutlu ilçesinde  Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kavşak projesi nedeniyle yol durumunu biliyorduk. Önceden gelip, yolla ilgili ölçümlerimiz yaptık. Bizim tarafımızdan bir sakınca olmaması nedeniyle taşıma projesini uygulamaya koyduk. Sonrasında polisten, belediye ve kara yollarından gerekli izinlerimizi aldık. Eksik olmasınlar polisler ve sürücüler de yardımcı oldu. Turgutlu\'dan sağ salim geçtik. Yolumuza devam ediyoruz\"  dedi.

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