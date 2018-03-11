(Görüntülü Haber) Dev gemi, karadan ikinci kez taşındı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - TÜRKİYE’de, karadan yürütülen en hacimli gemi \'Akşemseddin\', İznik Gölü’nde vinçle sudan alınarak, yüklendiği araç ile kara yoluyla Gemlik Körfezi’ne getirildi. Gemi, 2 yıl önce de aynı yolla Gemlik Körfezi’nden İznik Gölü’ne nakledilmişti. Gemlik Körfezi’nden alınarak, karadan İznik Gölü’ne getirilen, Türkiye’nin karadan yürütülen en hacimli gemisi olan Bursa Deniz Otobüsleri A.Ş.\'ye (BUDO) ait \'Akşemseddin\', İznik Gölü’ndeki Orhangazi- İznik seferlerinin ilgi görmemesi üzerine satıldı. Marmaris\'te faaliyet gösteren firmaya satılan \'Akşemseddin\', İznik Gölü’nün Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi sahilinde vinçle karaya çıkarılarak, özel araca konuldu. 81 kişilik kapalı, 74 kişilik açık bölümü olmak üzere toplam 155 yolcu kapasiteli; 7,5 metre genişliğe, 50 ton ağırlığa ve 30 metre uzunluğa sahip \'Akşemseddin\'in, İznik Gölü’nden Gemlik Körfezi\'ne nakli, saat 03.00’te başladı. Gölyaka’dan çıkarılan \'Akşemseddin\'in nakli sırasında Orhangazi- İznik güney yolu ve Bursa- İstanbul yolunun İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. \'Goldhofer SPMT\' adı verilen hidrolik modüler dorseye yüklenen geminin taşınması sırasında polis ve asker ile Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ) ve taşıma firmasından yaklaşık 50 personel görev aldı. Bazı bölgelerde elektrik kabloları kesilirken, trafik levhaları da söküldü. DEV GEMİYİ GÖRENLER GÖRÜNTÜ ÇEKTİ \'Akşemseddin\'in Bursa- İstanbul yoluna çıkmasının ardından trafik ekipleri, sürücüleri sık sık uyardı. Bazı sürücüler, Gebze- Orhangazi- İzmir otoyolunu kullanırken, bazıları ise geminin geçişini izledi. Kara yolunda devasa büyüklükte gemiyi görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Birçok kişi, \'Akşemseddin\'in naklini cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. 20 KİLOMETRE YOL, 10 SAATTE GEÇİLDİ \'Akşemseddin\'in İznik Gölü kıyısından gece başlatılan kara yolculuğu, 10 saat sürdü. Gemlik’e ulaştıktan sonra ekipler, son ölçümleri yapıp, gemiyi denize bırakılacağı bölgeye getirdi. 700 tonluk vinçle kaldırılan gemi, denize bırakıldı. Geminin taşınma işini yürüten vinç firması sahiplerinden Muhammet Aydın, \'Akşemseddin\'in yükseklik, uzunluk ve tonaj olarak Türkiye’de karadan taşınan en hacimli gemi olduğunu söyledi. MARMARİS’E GÖNDERİLECEK İznik Gölü’nde yeterli talep olmaması nedeniyle satışı yapılan ve Gemlik’te denize indirilen \'Akşemseddin\'in, deniz yoluyla Mudanya’ya götürüleceği, ardından da satın alan turizm şirketine teslim edilmek üzere Marmaris’e ulaştırılacağı bildirildi.