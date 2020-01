(Görüntülü Haber) Destici'den Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı'na ziyaret

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 19 Eylül Gazi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı\'na ziyarette bulundu. Destiici burada yaptığı açıklamada, \"Irak’ta bulunan Türkmenlere herhangi bir eylem gerçekleşirse, askeri müdahale başta olmak üzere her türlü seçeneği gözden geçiririz.\" dedi.



Destici, şeit ve gazi ailelerinin sonuna kadar yanlarında olduklarını ve terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadelenin devam edildiğini söyledi. Destici açıklamasında, \"rak’ta yapılacak olan referandumun başarılı olması halinde bir sonraki adımın Suriye olduğuna değinen Destici, \" Biz Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden beridir gazilerimizin şehitlerimizin ve onların ailelerin hep yanında olduk. Bundan sonra da sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Şu anda ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Hem içten hem dıştan PKK ile mücadelelerimiz devam ediyor. Büyük Birlik Partisi olarak çok açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz ki, 25 Eylül referandumundan vazgeçilmezse Barzaniye şunların söylenmesi gerekli; Sınırları kapatırız, ekonomik, siyasi ve kültürel bütün ilişkileri keseriz, sizi hapsederiz ve eğer Kerkük\'te de Türkmenlere yönelik herhangi bir provokatif eylem, bir fiili müdahale gerçekleşirse ve Türkmen bölgelerinde bu referandum yapılmaya kalkılırsa askeri müdahale başta olmak üzere her türlü seçeneği hayata geçiririz denmesi lazım. Ben bir kere daha şehitlerimizi tekrar anıyorum Allah sizlerden razı olsun her daim yar ve yardımcınız olsun\" dedi.