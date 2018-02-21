(Görüntülü Haber)  Destici'den 'cumhur ittifakı' açıklaması: Partilerle görüşüp, kararı birlikte vereceğiz

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, \'cumhur ittifakı\' ile ilgili “Kendi yetkili kurullarımızla birlikte ve ittifakın içinde olan diğer siyasi partilerimizle görüşerek, kararı hep birlikte vereceğiz” dedi.



BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Adana’da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasıyla ilgili tepkisini dile getirerek, “Buradan TBMM’ye sesleniyorum. 4 yaşındaki masum çocuğa tecavüz eden cani alçağı, sapığı idam etmeyeceksiniz de ne yapacaksınız? İdam cezasının getirilmesi gerekiyor. Bu çocuk istismarı, cinsel istismar hepimizin yüreğini yakıyor. Buna bağlı gelişen sonuçlar, özellikle kadın ve masum çocuk ölümleri, sapıklar tarafından gerçekten insanlık dışı, vahşi bir takım davranışlara maruz kalması, hayatlarının kararması hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir gerçektir” diye konuştu.



‘İTTİFAK SÜRECİ OLUMLU ŞEKİLDE İLERLİYOR’



AK Parti ile MHP arasında yürütülen seçim ittifakı görüşmelerine ilişkin Destici, kendilerinin de \'İttifak Yasası\'nı başından beri desteklediklerini söyledi. Destici, “Bu ittifak süreci olumlu bir şekilde şu anda ilerliyor. Nihayetine kadar bu şekilde gider. Türkiye, derin bir nefes alıp, istikrarlı bir yönetime kavuşur” dedi.



Gazetecilerin, partisinin \'cumhur ittifakı\'nda hangi formülle yer alacağı sorusu üzerine BBP Lideri Destici, “Ona, bizim yetkili kurullarımız karar verecek. Biz, önce Saadet Partisi\'ni ziyaret ettik. Peşine Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdik. Önemli olan, uyum yasalarının Meclis\'e sevk edilmesi ve hususların yasalaşmasıdır” diye yanıt verdi.



BBP\'nin, \'cumhur ittifakı\'na nasıl bir çerçevede dahil olacağı sorulan Destici, şunları kaydetti:



“Üç formül var. Bunlardan ilki, partilerin kendi amblemleri ve kendi listeleri. İkinci formül, partilerin amblemleri ve ortak bir liste. Son formül ise isteyen parti kendi amblemi ve listesiyle diğer iki parti de ortak bir listeyle girebilir. Önce bunun Meclis\'ten yasalaşıp, çıkmasını bekliyoruz. Kendi yetkili kurullarımızla birlikte ve ittifakın içinde olan diğer siyasi partilerimizle görüşerek kararını hep birlikte vereceğiz. Bu süreçler tamamlanmadan yaptığımız görüşmenin içeriğini paylaşmam çok doğru olmaz. Biz bütün konuları konuştuk. Görüşmemiz çok samimiydi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm samimiyet ve hassasiyetle bütün görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”



ELEKTRİK KESİLİNCE TOPLANTIYA KAMERA IŞIKLARIYLA DEVAM EDİLDİ



Öte yandan BBP Lideri Destici, basın toplantısı için gazetecilerin karşısına geçtikten birkaç dakika sonra elektrik kesildi. Destici, bunun üzerine basın mensuplarına açıklamaya parti genel merkezinin önünde devam edip, edemeyeceklerini sordu. Gazeteciler ise buna gerek olmadığını belirtti. BBP Lideri Destici, kameraların ışıklarının açılmasıyla basın toplantısını sürdürdü.



