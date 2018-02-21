T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber)  Destici'den 'cumhur ittifakı' açıklaması: Partilerle görüşüp, kararı birlikte vereceğiz

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'cumhur ittifakı' ile ilgili “Kendi yetkili kurullarımızla birlikte ve ittifakın içinde olan diğer siyasi partilerimizle görüşerek, kararı hep birlikte vereceğiz” dedi

21 Şubat 2018 20:10

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, \'cumhur ittifakı\' ile ilgili “Kendi yetkili kurullarımızla birlikte ve ittifakın içinde olan diğer siyasi partilerimizle görüşerek, kararı hep birlikte vereceğiz” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Adana’da 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasıyla ilgili tepkisini dile getirerek, “Buradan TBMM’ye sesleniyorum. 4 yaşındaki masum çocuğa tecavüz eden cani alçağı, sapığı idam etmeyeceksiniz de ne yapacaksınız? İdam cezasının getirilmesi gerekiyor. Bu çocuk istismarı, cinsel istismar hepimizin yüreğini yakıyor. Buna bağlı gelişen sonuçlar, özellikle kadın ve masum çocuk ölümleri, sapıklar tarafından gerçekten insanlık dışı, vahşi bir takım davranışlara maruz kalması, hayatlarının kararması hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir gerçektir” diye konuştu. 

‘İTTİFAK SÜRECİ OLUMLU ŞEKİLDE İLERLİYOR’

AK Parti ile MHP arasında yürütülen seçim ittifakı görüşmelerine ilişkin Destici, kendilerinin de \'İttifak Yasası\'nı başından beri desteklediklerini söyledi. Destici, “Bu ittifak süreci olumlu bir şekilde şu anda ilerliyor. Nihayetine kadar bu şekilde gider. Türkiye, derin bir nefes alıp, istikrarlı bir yönetime kavuşur” dedi.

Gazetecilerin, partisinin \'cumhur ittifakı\'nda hangi formülle yer alacağı sorusu üzerine BBP Lideri Destici, “Ona, bizim yetkili kurullarımız karar verecek. Biz, önce Saadet Partisi\'ni ziyaret ettik. Peşine Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdik. Önemli olan, uyum yasalarının Meclis\'e sevk edilmesi ve hususların yasalaşmasıdır” diye yanıt verdi. 

BBP\'nin, \'cumhur ittifakı\'na nasıl bir çerçevede dahil olacağı sorulan Destici, şunları kaydetti: 

“Üç formül var. Bunlardan ilki, partilerin kendi amblemleri ve kendi listeleri. İkinci formül, partilerin amblemleri ve ortak bir liste. Son formül ise isteyen parti kendi amblemi ve listesiyle diğer iki parti de ortak bir listeyle girebilir. Önce bunun Meclis\'ten yasalaşıp, çıkmasını bekliyoruz. Kendi yetkili kurullarımızla birlikte ve ittifakın içinde olan diğer siyasi partilerimizle görüşerek kararını hep birlikte vereceğiz. Bu süreçler tamamlanmadan yaptığımız görüşmenin içeriğini paylaşmam çok doğru olmaz. Biz bütün konuları konuştuk. Görüşmemiz çok samimiydi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm samimiyet ve hassasiyetle bütün görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”

ELEKTRİK KESİLİNCE TOPLANTIYA KAMERA IŞIKLARIYLA DEVAM EDİLDİ

Öte yandan BBP Lideri Destici, basın toplantısı için gazetecilerin karşısına geçtikten birkaç dakika sonra elektrik kesildi. Destici, bunun üzerine basın mensuplarına açıklamaya parti genel merkezinin önünde devam edip, edemeyeceklerini sordu. Gazeteciler ise buna gerek olmadığını belirtti. BBP Lideri Destici, kameraların ışıklarının açılmasıyla basın toplantısını sürdürdü.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gizem KARADAĞANKARA DHABÜYÜK Birlik Partisi BBP Genel Başkanı Mustafa DesticiBBP Genel Başkanı DesticiDestici AdanadaTBMMyeBuBunaSÜRECİ OLUMLUPartiMHPDesticiYasasıNihayetineTürkiyeGazetecilerinBBP Lideri Destici

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24