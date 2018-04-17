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(Görüntülü Haber) Destici türkü söyleyip, yüzük taktı

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa'da katıldığı bir nişan töreninde türküsüsöyledi, genç çiftin yüzüklerini taktı

17 Nisan 2018 20:05

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa\'da katıldığı bir nişan töreninde türküsüsöyledi, genç çiftin yüzüklerini taktı. Şanlıurfa\'da yoğun bir program gerçekleştiren (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut ile birlikte BBP MKYK üyesi Ahmet Keser\'in nişan törenine katıldı. Davetlilerin ilgisiyle karşılanan Destici törende mahalli sanatçıların seslendirdiği \'Yemen Türküsü\' ile \'Türkiyem\' parçasına eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandı nişanda genç çiftin yüzüklerini takan Mustafa Destici, hayırlı olsun dileğinde bulunup dua etti.

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