(Görüntülü Haber) Destici: Türkiye'nin Barzani'yi acilen cezalandırması gerekiyor

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, \"Barzani\'yi her büyük ülkenin yapacağı gibi Türkiye\'nin acilen cezalandırması gerekiyor. Tabi bu cezalandırmanın birinci safhası yaptırımlardır\" dedi.



Eskişehir\'de düzenlenen kitap fuarı açılışına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kuzey Irak\'taki referandumu değerlendiren Destici, Türkiye\'nin Barzani\'yi acilen cezalandırması gerektiğini söyledi. Destici konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



\"Şimdi şu gözüktü ki; Barzani\'nin ıslah olmasının veya aklını başına almasını beklemek bir zaman kaybıdır. Dolayısıyla Türkiyemizin belli bir kısmının kendi hayal dünyasında çizdiği haritanın içine alan Türkmen bölgelerini işgali kafasından geçiren ve belki de en önemlilerinden bir tanesi de orada Türk, Kürt, Arap, Müslüman kanının akmasına zemin hazırlayan Barzani\'yi her büyük ülkenin yapacağı gibi Türkiye\'nin acilen cezalandırması gerekiyor. Tabi bu cezalandırmanın birinci safhası yaptırımlardır. Dün sayın Cumhurbaşkanı da kara sınırlarımızı ve hava sahamızın kapatılacağını söyledi. Bunların hemen yürürlüğe girmesi lazım. Petrol vanasının kapatılması lazım. Ekonomik, siyasi tüm ilişkilerin kesilmesi lazım. Habur sınır kapısının kapatılıp, Ovaköy mevkisinde bir sınır kapısı açılması lazım. Oradan da Kerkük\'e kadar gidecek bir koridor açılması lazım. Irak merkezi hükümeti ile anlaşarak ihtilaflı bölgeler olan Kerkük ve Musul civarından Peşmerge\'nin temizlenmesi lazım, askeri harekatla. Bu konuda Türkiye\'nin özellikle İran Sayın Cumhurbaşkanının ziyaretini önemsiyoruz. Bölgemiz huzur ve salah bulacaksa, barışa erişecekse bunun Amerika ile, İsrail ile, Batı ile olmayacağı çok açık ve net. Dolayısıyla bu bölge, Müslüman bölge ülkelerin işbirliği yapması ile olacak. Bu da nedir? İran ile, Irak merkezi hükümeti ile. Suriye\'nin toprak bütünlüğü garanti altına alınıp, demokratik bir sisteme geçilecekse buradaki 4 milyon muhacir Suriye\'ye dönecekse ve en önemlisi Suriye\'nin kuzeyinde PYD, YPG boşaltılacaksa oradan temizlenecekse Eset ile bile görüşülebilir.\"



Destici, Ak Parti belediye başkanlarının istifalarıyla ilgili soruya da, \"Ben şahsen Ak Parti\'nin kendi bir iç meselesi olarak değerlendiriyorum. Ve saygı duyuyorum. Ankara\'da yaşıyoruz, Eskişehir\'de yaşıyoruz. Elbette ki belediye başkanlıklarının değişimi, belediye hizmetleri, yerel hizmetler açısından dediğim gibi önemlidir. Ama her siyasi parti de kendi geleceği ya da kendi stratejisi açısından önümüzdeki seçimleri de hesaba katarak birtakım tedbirler alıyorsa da buna da saygı duymak ve içerik olarak değerlendirmenin siyaseten de nezaketen de daha doğru olacağı kanaatindeyim\" yanıtını verdi.