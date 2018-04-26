T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Dersleri bahçede oyun oynayarak işlediler

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen Bahçe Oyunları Şenliği'nde öğrenciler, bugün bütün dersleri okul bahçesinde oyun oynayarak işledi

26 Nisan 2018 19:06

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu\'nda düzenlenen Bahçe Oyunları Şenliği\'nde öğrenciler, bugün bütün dersleri okul bahçesinde oyun oynayarak işledi. İlkadım ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu\'nda Bahçe Oyunları Şenliği düzenlendi. 500 öğrenci ve 25 öğretmenin bulunduğu okulda öğrenciler bugün derslerini bahçede oyunlar oynayarak işledi. Öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte bahçede oluşturulan alanda 28 çeşit oyun oynadı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki, öğrencilere ders işlerken oyun temelli bir uygulama başlattıklarını söyleyerek, \"Mevcut klasik eğitim sisteminde çocukların sadece sırada oturup öğretmeni dinlediği klasik eğitim sisteminden çıkıp biz oyunu eğitimin içen attık. Öğretmen, 10 dakika dersi işledikten sonra eğitsel oyunlarla dersi pekiştirip ezberciliği ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bahçe oyunları ile okulu benimsemesi okula severek gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bahçemizi ona göre düzenledik. Sınıfları ve bahçeyi çocukların zevk aldığı oyunlar oynayabileceği bir formata sokuyoruz. Oyun temelli eğitim ile çocuklar daha kolay öğrenecek ve öğrendiklerini pekiştirecek\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaprak KOÇERSAMSUN DHA SAMSUNMehmet Akif ErsoyBahçe OyunlarıMüdürü Sezai TiryakiBahçeBahçemiziSınıflarıOyun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24