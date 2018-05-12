(Görüntülü Haber) Derneğe umut olmak için anneleriyle tasarladılar

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ve Gökkuşağı Koleji, Anneler Günü etkinliği kapsamında doğa temalı kıyafetlerin yer aldığı tasarım yarışması düzenledi. Elde edilecek gelirin Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışlanacağı yarışmanın birincisi tasarım yapan bütün öğrenciler oldu. Proje kapsamında anneleriyle birlikte hazırladıkları kıyafetlerle defile yapan çocuklar, elde edilecek gelirle Omurilik Felçlileri Derneği’ne umut olmayı amaçlıyor. Yarışmanın sunuculuğunu ve jüri üyeliğini eski model Fatih Hürkan üstlendi. Hürkan’ın yanı sıra jüri üyeliğinde, imaj danışmanı ve menajer Ali Boz, imaj danışmanı Nermin Ceri, besteci ve söz yazarı Bülent Yetiş, TV programcısı Ayşe Güler Alaca, İGÜ MYO Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Öğretim Görevlisi Tarık Babayiğit ve tasarımcı Arzu Yetiş Kocatepe gibi isimler yer aldı. “ÇOCUKLAR ANNELERİNİ ‘DOĞA’ GİBİ SEVİYOR” Projenin danışmanlığını yapan Arzu Yetiş Kocatepe, ğrencilerin yarışmaya uzun bir süredir hazırlandıklarını ve anne sevgisini çocukların doğayı betimleyerek anlattıklarını vurguladı. Yarışmanın aynı zamanda çok özel bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Kocatepe, “ Anne sevgisini bazısı ‘denizi seviyorum, annemle denizde çok eğleniyorum’, bazısı ‘annem bir çiçek’ diyerek anlattı ve böylece konumuz ortaya çıkmış oldu. Çocuklar, doğa sevgisi ile tasarladılar” dedi. Yarışma için öğrencilere workshoplar düzenlediklerini anlatan Kocatepe, öğrencilerin projeyi anne, teyze, anneanne, babaanne, komşu teyzelerle birlikte ortaya çıkardıklarını söyledi. “BU YAPTIĞIMIZ BİR FARKINDALIK YARATMAK” İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir Kampüsü’ne destekleri için teşekkür eden Kocatepe, bu projenin bir farkındalık yaratmak amacıyla ortaya çıktığını dile getirdi. Herkesi böyle projeler yapmaya yönlendirmeliyiz diyen Kocatepe, “Hem okul yönetiminin katkıları hem de satılan biletlerden toplanan gelirle omurilik felçlileri derneğine tekerlekli sandalyeler alınacak. İnşallah alınacak engelli arabalarıyla bu proje çok daha güzel olacak” diye konuştu. Üniversite ve kolejin ortak düzenlediği projede jüri başkanı olarak yer alan İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Öğretim Görevlisi Tarık Babayiğit, bu projede yer almaktan onur duyduğunu söyledi. Babayiğit, “Öğrencileri seçmekte çok zorlandık ve bir tane birinci yerine, bütün öğrencileri birinci yaptık. Bu tür etkinliklerin hep içinde bulunmak istiyoruz. Elimizden geldiğince bulunuyoruz da, bunların hep devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı. “ÖĞRENCİLER BÜYÜK BİR HEYECAN İÇERİSİNDE TASARLADILAR” Gökkuşağı Koleji Bahçeşehir Şubesi Müdüresi Makbule Ateş, öğrencilerin kıyafetleri çok büyük heyecan içerisinde tasarladıklarını vurguladı ve şunları söyledi. “Öğrenciler workshoplar dâhilinde büyük bir heyecan içerisinde kıyafetlerini tasarladılar. Engelli arkadaşları için podyuma çıkacakları için de çok heyecanlandılar. Bazı öğrenciler heyecandan podyuma bile çıkamadı. Projeye ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz.” “ULVİ BİR AMAÇ İÇİN BURADAYIZ” Yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alan imaj danışmanı ve menajer Ali Boz, “İGÜ ve Gökkuşağı Koleji’nin birlikte oluşturduğu bu projede yer aldığımdan dolayı çok mutluyum. Bu tür projelerde üretimin, insanların yaratıcılığının kullanılmasının çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Projeden elde edilecek gelir Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışlanacak ve biz bu ulvi bir amaç için buradayız” dedi. Çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemi vurgulayan Gökkuşağı Koleji’nin kurucuları Abdülkadir Gayretli ve Şule Gayretli ise “Böyle projelerde yer almak çok önemli. Biz bu projeleri çok önemsiyoruz. Kimse de bu tip projelerde desteğini esirgememeli” diye konuştular. Besteci ve söz yazarı Bülent Yetiş’in seslendirdiği şarkılarla defilenin sonunda dans eden öğrenciler, başarı sertifikası ve madalyayla ödüllendirildi.