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(Görüntülü Haber) Derince'de 'parklar berkemal'

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde 'Parklar Berkemal' uygulaması kapsamında 102 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, 5 kişi toplam 84,9 gram esrarla yakalandı

31 Ekim 2017 14:13

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde \'Parklar Berkemal\' uygulaması kapsamında 102 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, 5 kişi toplam 84,9 gram esrarla yakalandı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan mobil park ekipleri, park ve spor alanlarında \'Parklar Berkemal\' adlı huzur uygulaması yaptı. Derince\'de 10 ekip halinde 32 polis ve bir narkotik köpeğiyle yapılan uygulamada 23 park ve yeşil alanlarda bulunanların kimlikleri kontrol edilerek, üstleri arandı. 102 kişinin kimliklerinin kontrol edildiği uygulamada, 84,9 gram esrar ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin üzerinden kuru sıkı tabanca ele geçirilirken, hakkında yasal işlem başlatıldı.

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