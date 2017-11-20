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(Görüntülü Haber) Dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ahmet KORKMAZ- Taha AYHAN/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Yusuf Ziya Yavuz yaralandı

20 Kasım 2017 12:21

Ahmet KORKMAZ- Taha AYHAN/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Yusuf Ziya Yavuz yaralandı. Kaza, gece geç saatlerde Gölbaşı- Malatya karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Yusuf Ziya Yavuz yönetimindeki 44 PR 296 plakalı otomobil, Erkenek Tüneli yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yuvarlanarak dere yatağına düştü. Kazada sürücü Yavuz, otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Malatya, Adıyaman ve Gölbaşı\'ndan itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı otomobilden çıkarılan Yavuz, sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yavuz\'un sağlık durumunun iyi belirtildi. Kaza sonrası otomobilde bir kişinin daha olduğu yönünde iddialar üzerine ekipler, uzun süre dere ve bölgede arama yaptı. Sürücünün yalnız olduğunu söylemesiyle ekipleri arama çalışmasını sonlandırdı. Dereye yuvarlanan otomobil de dereden çıkarılıp otoparka çekildi.

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