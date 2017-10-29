(Görüntülü Haber) Dereye uçtukları araçtan itfaiye kurtardı

Engin ANAK/ALANYA, (DHA) ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde araçlarıyla dereye uçan karı- kocayı itfaiye kurtardı. Alanya\'ya bağlı Yeniköy Mahallesi\'ndeki düğüne katıldıktan sonra evlerine dönen Kadir Zararsız ve eşinin bulunduğu 07 NOP 03 plakalı hafif ticari araç, Saçkesiği mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Delice Çayı\'na uçtu. Yağış nedeniyle yükselen çaydan çıkamayan aile itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye ekipleri yoğun çalışma sonunda Kadir Zararsız ve eşini kurtardı.