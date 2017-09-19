(Görüntülü Haber) Derecik Beldesi'nde açılan otel memurların barınma sorununa çözüm oldu

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari),(DHA) HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesinde 2 yıldır hizmet veren 80 yatak kapasiteli, içerisinde restaurant ve kafeterya\'nın da bulunduğu otel, barınma problemi yaşayan öğretmen ve bölgeye iş amaçlı giden iş adamlarını memnun etti. Köyleriyle birlikte nüfusu 30 bini bulan Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'nde 2 yıldır hizmet veren otel, en çok beldeye tayini çıkan öğretmen ve iş amaçlı gelen iş adamlarını sevindirdi. Terör olaylarıyla gündeme gelen Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'nde iş adamı Aydın Sevim tarafından 2 yıl önce hizmete açılan ve 8 kişinin istihdam edildiği otel, 80 yatak kapasiteli. 1994 yılında PKK\'lı teröristlerin araziye döşediği mayına basan güvenlik korucusu babasını kaybettiğinde 10 yaşında olan Aydın Sevim, babası şehit düştükten sonra kendisiyle birlikte yaşayan 6 kardeşini geçindirmek için ticarete başladı. Beldeye tayini çıkan memurların barınma sorununu gören Sevim, 2 yıl önce beldede 5 katlı ve 80 yatak kapasiteli bir otel açıp hizmet vermeye başladı. Beldede görev yapan öğretmen ve bölgeye iş amaçlı gelen iş adamlarının yoğunukta kullandığı otelde, müşterilere canlı müzik hizmeti de sunuluyor. TAYİNİ ÇIKAN MEMURLARIN BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM Otel sahibi 32 yaşındaki Aydın Sevim, henüz 10 yaşındayken mayına basan babasını kaybettiğini belirterek şöyle konuştu: \"Köy korucusu olan babam, 1994 yılında PKK\'lıların döşediği mayına basması sonucu şehit oldu. Ben de ailenin en büyük çocuğu olduğum için 11 yaşında beldede ticarete başladım. Daha sonra kendimize bir dükkan açtık. Allaha şükür işlerimiz büyüdü 2 yıl önce de beldemizde 5 katlı, 80 yatak kapasiteli otel hizmete açtık. Otelimiz 2 milyon TL\'ye mal oldu. Buraya gelen müşterilerimiz müzik eşliğinde eğleniyor. Daha önce barınma problemi yaşayan öğretmen ve iş adamları bu otelimizin hizmete açılmasıyla bu sıkıntıdan kurtulmuş oldu. Amacımız halkımıza hizmet vermek. Bütün iş adamlarına buraya yatırım yapmaya davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan tek isteğimiz çevre köyleriyle birlikte nüfusu 30 bini bulan beldemizi bir an önce ilçe yapmaları. Burası ilçe olursa sınır kapısı da açılır ve buradaki halk geçimini rahatlıkla sağlar\" Otelde kalan müşteriler ise, daha önce barınma sorunu yaşadıklarını ancak otel sayesinde bu sorundan kurtulduklarını anlattı.