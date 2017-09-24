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(Görüntülü Haber) Derbide 46 taraftar hakkında işlem

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri dün Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumunda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında, 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair K

24 Eylül 2017 18:01

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri dün Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumunda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında, 6222 sayılı \'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun\' kapsamında her iki takım taraftarlarından toplam 46 kişiye işlem yaptı. 30 FENERBAHÇE TARAFTARINA İŞLEM YAPILAN SUÇLAR Fenerbahçelilere yapılan işlemler şu şekilde; 4 kişiye meşale yakmak, 4 kişi usulsüz bilet satışı, 2 kişiye yasaklı madde sokmak, 5 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 5 kişiye taşkınlık, 4 kişiye alkollü giriş, 1 kişiye hakaret içeren pankart, 1 kişiye yasak alanlara girmek, 3 kişiye taşkınlık ve küfürlü tezahürat ve 1 kişiye küfürlü tezahürattan işlem yapıldı. 16 BEŞİKTAŞ TARAFTARINA İŞLEM YAPILAN SUÇLAR Beşiktaşlılara yapılan işlemler ise şu şekilde; 1 kişiye uyuşturucu madde, 1 kişiye bıçakla içeri girme, 5 kişiye torpille içeri girme, 2 kişiye meşale bulundurmak, 4 kişiye taşkınlık, 2 kişiye usulsüz giriş ve1 kişiye ise meşale yakmak suçundan işlem yapıldı.

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