(Görüntülü Haber) Depremzedeler ısınma sorununa çözüm istedi

Sait KARADUMAN AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da 2002\'de meydana gelen deprem sonrası İnaz sırtlarına depremzedeler için 603 konut inşa edildi. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte konutlarına taşınanlar, ısınma konusunda yaşadıkları sorunun giderilmesini istedi. Yapımına 2003 yılında başlanan ve 10 yıl süren Afyonkarahisar Depremzede Konutlarına taşınanlar ısınma sorunu yaşıyor. Özellikle deprem konutlarında kanalizasyon, içme suyu, parke taşı, ihata duvarı, elektrik hatlarının tamamlanmasının ardından konutlarına kavuşan vatandaş, sıkıntılarının büyük bir kısmının giderildiğini, fakat kömür yerine doğalgaz veya jeotermal kaynaklarla ısınmak istediklerini dile getirdi. 603 depremzede konutlarında 3 yıla yakındır ikamet eden Saadet Gökmen, bir an önce jeotermal kaynaklar veya doğalgazla ısınmak istediklerini söyledi. Gökmen, Biz geldiğimizde alt ve üst yapı tamamlanmış, parke taşları döşenmişti. Elektriğimiz, içme suyumuz ve oturma iznimiz yoktu. Elektriğimiz de, içme suyumuz da geldi. Oturma iznimizi de aldık. Daha sonra ihata duvarları yapıldı. Biz buraya cami ve okul istiyoruz. Bunlar yapılırsa konutlarda ikamet eden kişi sayısının artacağını düşünüyorum. Özellikle ısınma konusunda AFJET ile ısınmak istiyoruz. Şu an ısınmak için soba yakıyor ve kömür kullanıyoruz. Bu nedenle sobadan çıkan kurumlar ve duman odalarımızın duvarlarını siyahlaştırdı. Sağlığımızı tehlikeye atıyor dedi. Deprem konutlarında 3 yıldır yaşadığını aktaran Hasan Kızılbuğa da ısınma konusu dışında herhangi bir sıkıntılarının olmadığını dile getirerek, konutların alt ve üst yapılarının yapıldığını, elektrik hatlarının tamamlandığını kaydetti. Kızılbuğa, konutlarında doğalgaz ve AFJET\'ten faydalanmak istediklerini vurguladı.