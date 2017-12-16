(Görüntülü Haber) Denizlispor Teknik Direktörü Erginer'den ayrılık sinyali

\"Görevi bırakabilirim\" \"Nerede olduğunun farkında olmayan oyuncular var\" Gaziantepspor Teknik Sorumlusu Özsoylu: \"Hakemlerimizin daha dikkatli olması gerekiyor\" Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA) TFF 1\'inci Lig takımlarından Denizlispor\'un teknik direktörü Reha Erginer, görevi bırakabileceğini söyledi. Reha Erginer, deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Gaziantepspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, şöyle dedi: \"Bir durum değerlendirilmesi yapılması gerekiyor, bizler profesyonelleriz. Herkes profesyonelliğin gereğini yapmalı, o ruhu kaybetmemeli. Giydiği formanın herkes hakkını vermeli, biraz ağır olacak ama nerede olduğunun farkında olmayan oyuncular var. Benim canımı sıkan saha içerisindeki bazı oyuncuların durumu, tabi bu durumu değerlendirecek olan da benim. Döndüğümde yönetimle oturup konuşacağım. Kendi durumumu da gözden geçireceğim. Denizlispor\'un menfaatine olacaksa ben onu her zaman yapmaya hazırım. Görevi de bırakabilirim.\" Gaziantepspor Teknik Sorumlusu Vedat Özsoylu ise, 3 puan elde etmek için çıktıkları maçtan 1 puan kazandıklarını ifade ederek, \"Bizim için önemli bir maçtı. 55 dakika boyunca 10 kişi oynadık. Maçın başlarında verilebilecek bir penaltımız vardı. Hakemlerimizin daha dikkatli olması gerekiyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Takımımızın yaş ortalaması 19, yeni bir yapılanmaya girdik. Biz inşallah teknik heyetimizle beraber daha iyi yerlere geleceğiz. Taraftarımız bize sahip çıkmaya başladı. Biz de daha fazla sahip çıkılmasını istiyoruz\" diye konuştu.