(Görüntülü Haber) Denizli'de trafiği yapay zekâ yönetiyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Projesi kapsamında, Pamukkale Üniversitesi Teknokent\'te geliştirdiği yapay zekâ programıyla trafik akışının yoğun olduğu 95 kavşakta trafik akışını düzenliyor. Trafik akışının hangi saatte, hangi günde yoğun olduğunu hafızasına kayıt eden yapay zekâ, ulaşımın rahatlaması için ışık sistemini çalıştırıyor. Ayrıca bilgisayar programı toplu taşıma araçlarına da trafik ışıklarında öncelik veriyor.



Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Teknokent\'te mühendislerin geliştirdiği Trafik Yönetim Merkezi\'nde hayata geçirilen yapay zekâ programının tanıtımı, Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediyesi\'nin kentin trafik akışını anlık olarak kameralardan izleyip, kontrol ettiği Trafik Yönetim Merkezi\'nde düzenlenen tanıtımda Başkan Osman Zolan, basın mensuplarına trafiği yönetmek amacıyla geliştirilen yapay zekâ programının nasıl çalıştığını anlattı. Trafik Yönetim Merkezi\'nin 4 milyon liraya mal olduğunu belirten Başkan Zolan, aynı programın yurt dışına yapılması halinde yaklaşık 40 milyon liraya geleceğini söyleyerek şunları ifade etti:



\"Yapay zekâ programı millidir. Türkiye\'de ilk kez Denizli\'de hayata geçirildi. Dünyada her şehirde olduğu gibi Denizli\'de de trafik anlamında sıkıntılar yaşanıyor. Günümüzün teknolojisini trafikte de kullanmak gerekiyor. Bu programla, 95 kavşak birbirleriyle koordineli olarak çalışıyor. Yoğunluğa göre hangi saatte, nerde trafik yoğunluğu varsa, yeşil koridorlar oluşturarak toplu taşıma araçlarına öncelik veriliyor. Elimizde veriler oluşuyor.\"



BAŞKA BELEDİYELER İNCELEMEYE GELİYOR



Trafik akışını yerli ve milli bir program olan yapay zekâ\'yla yönetmeye başladıklarını ifade eden Zolan, şöyle konuştu:



\"Türkiye\'de hatta dünyada ilk diyebileceğimiz bu programı 9 ay önce kullanmaya başladık. Başka belediyeler incelemeye geliyor. Biz de başka illerde bu tür programın kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Trafiğin yoğun olduğu yerde yapay zekâ sistemi devreye geriyor. Yoğunluğun hangi saatte, hangi yöne olduğunu hafızasına kayıt ediyor. Kayıt noktasındaki yoğunluğa göre bir sonraki gün ya da aylara göre trafik akışı sürelerini kendisi otomatik olarak belirliyor. Müdahale etmemize gerek kalmıyor. Kaza ya da olağan dışı bir olay olduğunda manuel olarak da müdahale edebiliyoruz. 95 kavşakta verileri topluyor. Kendini planlıyor; sabah, öğle, akşam anlık görüntü ve sinyallerle yoğun olan yola göre daha fazla süre vererek kendi trafik sorununu çözüyor. Özellikle toplu taşıma araçlarında yapay zekâyı kullanıyoruz. Trafik ışığına yaklaşan otobüse öncelik veriyor, yeşil ışığın yanmasını sağlıyor. Zaman ve ulaşım kalitesi anlamında vatandaşımıza güzellik, bize ise kolaylık sağlıyor.\"

