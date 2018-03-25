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(Görüntülü Haber) Denizli'de otomobil gölete uçtu (4)

CENAZELER YARIN TOPRAĞA VERİLECEK Denizli'nin Tavas ilçesinde gölete yuvarlanan otomobilde ölen sürücü Mehmet Anıl Bayraktar (18) ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Süleyman Tahancıoğlu ve Kamil Kocaosmanoğlu'nun (17) cenazeleri, otopsi

25 Mart 2018 18:49

CENAZELER YARIN TOPRAĞA VERİLECEK Denizli\'nin Tavas ilçesinde gölete yuvarlanan otomobilde ölen sürücü Mehmet Anıl Bayraktar (18) ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Süleyman Tahancıoğlu ve Kamil Kocaosmanoğlu\'nun (17) cenazeleri, otopsi için bugün Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na nakledildi. 5 gencin kazada ölümü Tavas ilçesinde üzüntü yarattı. Otopsi işlemlerinin bugün süreceği, cenazelerin ise yarın (pazartesi) öğle namazının ardından ilçe meydanında düzenlenecek cenaze töreni sonrası toprağa verileceği belirtildi. Bu arada kazanın meydana geldiği göletteki su da boşaltıldı. Kazayı duyanlar, olay yerini görmek için geldi. Öte yandan kazada otomobil içindeki eğlenceden dönen 6 arkadaştan sadece Muharrem Çineli (19) yaralı kurtulmuştu. Hastanede tedavisi süren Çineli\'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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