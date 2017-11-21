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(Görüntülü Haber) Denizli'de mevsimin ilk karı yağdı

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de hava sıcaklığının düşmesiyle, yüksek kesimler beyaza büründü

21 Kasım 2017 18:41

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de hava sıcaklığının düşmesiyle, yüksek kesimler beyaza büründü. Denizli\'de hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Dün gece başlayan kar yağışı, Denizli- Antalya karayolu üzerindeki Cankurtaran ve Şahin Tepesi mevkileri ile Honaz, Tavas, Çameli, Serinhisar ilçelerinin yüksek kesimlerine yağdı. Honaz Dağı Milli Parkı\'nda kartostallık görüntüler ortaya çıktı. Milli parka gidenler, kar topu oynamanın keyfini yaşadı. Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışının yanı sıra sis de etkili oldu. Trafik polisleri yolda güvenlik önlemi alarak sürücülerin yavaş gitmesi konusunda uyarıda bulundu. Denizlililer, mevsimin ilk karını görmenin mutluluğunu yaşarken, kar yağışı, ulaşımda herhangi bir aksaklığa yol açmadı.

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