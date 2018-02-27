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(Görüntülü Haber) Denizli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu, 23 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, 300 jandarmanın katıldığı uyuşturucu madde operasyonunda bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2'si kadın 23 kişi gözaltına alındı

27 Şubat 2018 23:31

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, 300 jandarmanın katıldığı uyuşturucu madde operasyonunda bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2\'si kadın 23 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere Bozkurt, Çardak, Honaz ilçeleri ile Afyonkarahisar\'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeye yönelik 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. \'Torbacı\' olarak bilinen ve okulların önünde de uyuşturucu sattığı belirlenen kişiler, tek tek tespit edildi. Ardından da bugün şafak vakti 300 jandarmanın katılımıyla söz konusu ilçelerdekilerle birlikte toplam 24 ayrı adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında jandarma ekipleri, uyarıya rağmen açılmayan kapıları koçbaşıyla kırarak evlere girdi. Jandarmanın özel eğitimli narkotik köpeği \'Evlat\' ile birlikte, şüphelilerin evlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir bölümü uyuşturucu kullandığı da belirlenen 2\'si kadın 23 kişi, evlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 şüpheli, kan ve idrar örnekleri alınmak üzere Denizli Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Yakalananlardan bazılarının daha önce adı sık sık uyuşturucuyla anılan Denizli\'nin Honaz ilçesi, Kocabaş Mahallesi\'ndeki operasyonlardan kaçıp başka yerlere yerleşenler olduğu belirtildi.

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