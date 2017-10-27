(Görüntülü Haber) Denizli'de fabrikada gaz sızıntısı: 37 işçi hastanelik oldu (2)

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi, Kumkısık Mevkisi\'ndeki bir holdinge ait tekstil fabrikasında, sıvılaştırılmış gaz dolumu sırasında, gazı kokulandırmakta kullanılan bir tüpteki PHD gazının sızıntı yapması sonucu etkilenen 37 işçi hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.



Denizli-İzmir Karayolu Kumkısık Mahallesi\'ndeki bir tekstil fabrikasındaki tanka, bugün saat 10.00 sıralarında, sıvılaştırılmış gaz dolumu yapılmaya başlandı. Dolum sırasında, gazı kokulandırmada kullanılan tüpten PHD gazı sızıntısı yaşandı. Sızan PHD gazının kokusu fabrikanın bir bölümünü sardı. Gazın keskin kokusundan 37 işçi etkilendi. Fabrika yetkililerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kusma, baş dönmesi ve bayılma gibi şikayetler görülen işçilerden 10\'u ambulansla, 27\'si de fabrikaya ait araçlarla Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. PHD gazının zehirleme etkisinin bulunmadığı, işçilerin keskin kokusu nedeniyle etkilendiği bildirildi.



Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Berna Öztürk, gazdan etkilenen işçilerin tamamının durumunun iyi olduğunu belirtip, gün içinde hepsinin taburcu edileceğini söyledi.