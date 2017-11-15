T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Denizli'de cip, park halindeki TIR'a çarptı: 3 ölü (3)

CENAZESİ İSTANBUL'A UĞURLANDI Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan cipte ölen 15 Temmuz Gazisi Recep Halil Gültekin'in (50) cenazesi, yapılan otopsinin ardından İstanbul'a uğurlandı

15 Kasım 2017 23:37

CENAZESİ İSTANBUL\'A UĞURLANDI

Denizli\'nin Sarayköy ilçesinde, park halindeki TIR\'a arkadan çarpan cipte ölen 15 Temmuz Gazisi Recep Halil Gültekin\'in (50) cenazesi, yapılan otopsinin ardından İstanbul\'a uğurlandı.

Gazi Recep Halil Gültekin\'in ağabeyi İbrahim Gültekin, cenaze için kente geldi. İbrahim Gültekin, kardeşinin iki arkadaşıyla birlikte Denizli\'ye doğru yolculuk ettiğini belirterek, \"Kardeşimin ölüm haberini gelen telefonla öğrendik. Hemen buraya geldik. Cenazemizi teslim aldık. Kardeşim ve ben Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde 15 Temmuz\'da darbecilere direndik. Kardeşim izli mermilerin yapmış olduğu şarapnel parçalarıyla yaralandı. Bir şarapnel parçası hala sağ gözünün kenarında duruyordu. Köprüde gözümüzün önünde 3 kişi vuruldu, kardeşim de yaralanmıştı. Kendisi yat kaptanıydı, ara vermişti. Evli ve 3 çocuk babasıydı\" dedi.

Gültekin\'in cenazesini uğurlamaya; Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Güney Kaymakamı Fatih Bayram, Sarayköy İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Berkay Özkan, Sarayköy İlçe Emniyet Müdürü Alper Akkaya ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'nden yetkililer katıldı. Cenaze, önünde Türk bayrağı bulunan cenaze aracıyla İstanbul\'a uğurlandı.

Recep Halil Gültekin\'in cenazesinin yarın Beykoz Merkez Camii\'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Şahinkaya Mezarlığı\'nda babasının yanında toprağa verileceği belirtildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CENAZESİUĞURLANDI Denizli SarayköyTIRTemmuz Gazisi Recep Halil GültekinGazi Recep Halil GültekinGültekinDenizliHemenCenazemiziKardeşimFatih Sultan Mehmet KöprüsüTemmuzBirKöprüdeKendisiEvliSarayköy Kaymakamı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24