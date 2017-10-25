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(Görüntülü Haber) Denizli'de arazöz devrildi: 3 yaralı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yağmurla kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak devrilen Tavas Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözün şoförü ile yanındaki 2 yangın söndürme işçisi yaralandı

25 Ekim 2017 17:44

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, yağmurla kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak devrilen Tavas Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait arazözün şoförü ile yanındaki 2 yangın söndürme işçisi yaralandı. Tavas Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait 20 K 6337 plakalı arazözü gerekli bakımlarının yapılması için, iki orman işçisi ile birlikte Denizli\'ye götürmek üzere, bugün saat 10.00 sıralarında yola çıkan Özkan İnal, Denizli- Antalya karayolu, Gökpınar Göleti yakınlarına geldiğinde, yağmurun kayganlaştırdığı yolda, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan arazöz devrildi. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, polis, itfaiye ve ambulans çağırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen arasözün şoförü Özkan İnal ile yanındaki orman yangını söndürme işçileri Harun Ceray ve Birol Umul\'u araçtan çıkardı. Yaralılar, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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