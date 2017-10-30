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(Görüntülü Haber) Denizli'de 786 kişi konut sahibi oldu (3)

BAKANLARDAN ŞEHİT EVİNE TAZİYE ZİYARETİ Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda düzenlenen konut çekilişinin ardından, 6 Temmuz tarihinde Van’ın Başkale ilçesinde m

30 Ekim 2017 02:36

BAKANLARDAN ŞEHİT EVİNE TAZİYE ZİYARETİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda düzenlenen konut çekilişinin ardından, 6 Temmuz tarihinde Van’ın Başkale ilçesinde mayın taraması yaptığı sırada şehit olan Uzman Çavuş Emrah Ceylan’ın Adalet Mahallesi’ndeki evini ziyaret etti. Bakan Zeybekci ve Bakan Sayan Kaya, şehit Emrah Ceylan’ın eşi Senem Ceylan ve 11 yaşındaki oğlu Süleyman Ceylan’a taziyelerini iletti. Ziyaret Kur’an-ı  Kerim okunmasının ardından sona erdi.

Ziyarette Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da yer aldı.
 

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