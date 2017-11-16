(Görüntülü Haber) Denizli'de 2018'de suya zam yok

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı\'nda, büyükşehir belediyesinin 2018 yılı bütçesi 1 milyar 132 milyon 107 bin lira olarak belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2018\'de su ücretlerinde herhangi bir artışa gidilmeyeceğini açıkladı. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ\'nin 2018 yılı performans programları, 2018 yılı ücret ve tarifeleri ile bütçeleri görüşüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, 2018 yılı ücret ve tarife listeleri konusunda Denizlilileri sevindirecek açıklama yaptı. Vatandaşların ev ekonomilerine katkıda bulunmak için 2018\'de su ücretlerinde artış yapmadıklarını vurgulayan Zolan ayrıca su abonelik, su açma kapama ve depozito ücretleri ile Büyükşehir DESKİ tarafından alınan diğer ücretlerde de artışa gidilmediğini belirtti. BÜYÜKŞEHİR\'E DEV BÜTÇE Toplantıda ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi ile DESKİ Genel Müdürlüğü\'nün 2018 yılı toplam bütçeleri ile performans programları da kabul edildi. Meclis üyelerinin yatırımlar ve hizmetler konusunda görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıda, Büyükşehir Belediyesi\'nin bütçesi 1milyar 132 milyon 107 bin lira, Büyükşehir DESKİ\'nin bütçesi ise 405 milyon lira olarak belirlendi. YATIRIMLAR ARTARAK DEVAM EDECEK 2018 yılı bütçesinin yatırım bütçesi olduğunu vurgulayan Zolan, \"Sermaye giderlerine bakıldığında bütçenin yüzde 57\'si yatırımlara ayrılıyor. Bu da bir kurum için oldukça önemli bir orandır. 2018 yılında da yatırımlar hızla artarak devam edecek. Vatandaşların ev ekonomilerine katkıda bulunmak için 2018 yılında su ücretleri ile Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin 2018 yılı ücret tarifelerinin tamamına yakının da artış yapmadık. Vatandaşlarımızın rahat ve huzuru için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz bu makamda bir gün fazla kalalım diye değil kaldığımız sürede bir fazla ne icraat yapabiliriz anlayışına sahibiz. Denizli\'nin geleceği için elimizi taşın altına koyduk. Önemli olan eser bırakmaktır. Bunun gayreti içinde olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın\" dedi.