(Görüntülü Haber) Denizli Kayalıklardan düşen çocuk 8 saatlik operasyonla kurtarıldı

Haber-Kamera Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA)Kayalıklardan düşen çocuk 8 saatlik operasyonla kurtarıldı DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, dağda yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düşen 14 yaşındaki Hasan D. (Hasan Dayanç), arama-kurtarma ekipleri tarafından 8 saat süren operasyonla kurtarıldı. Dün Hasan D.\'nin de aralarında bulunduğu, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 6 arkadaş, Pamukkale ilçesinin Bağbaşı Mahallesi\'ndeki Zeytinköy Kanyonu\'na yürüyüşe gitti. Burada teleferiğe binen 6 adrkadaş, daha sonra Seyir Tepesi\'ne yürümeye başladı. Yürüyüş sırasında dengesini kaybeden Hasan D., kayalıklardan düştü. Arkadaşları kendi imkanları ile Hasan D.\'yi kurtaramayınca, saat 17.00 sıralarında yardım istedi. Bölgeye, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 1.5 saatlik zorlu tırmanışın ardından 30 kişilik kurtarma ekibi, Hasan D.\'nin kayalıklardan düştüğü yere ulaştı. Halatlar yardımıyla, kayalıklardan yaklaşık 50 metre aşağıdaki Hasan D., yukarı çekilerek, kurtarıldı. 8 saat süren kurtarma-operasyonunun ardından Hasan D., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kolu kırıldığı belirlenen Hasan D., tedaviye alındı.