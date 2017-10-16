(Görüntülü Haber) Denizli hafta sonunda modaya doydu

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'nin ilgi gören alışveriş merkezlerinden biri olan Forum Çamlık, Türkiye çapında tüm Forum AVM\'lerde eş zamanlı olarak düzenlenen Forum Fashion Week kapsamında Özge Ulusoy ve Kemal Doğulu\'nun da katıldığı bir dizi etkinlik düzenledi. Forum Çamlık\'ın Forum Fashion Week kapsamındaki etkinlikleri, 14 Ekim Cumartesi günü saat 15.00\'te düzenlenen \"Moda Sohbetleri\" ile başladı. Tasarımcı ve Anjea Design Store\'un Kurucusu Vildan Sivri Çaputçu, Shikka Marka Direktörü ve Gardenya Tekstil Kurucusu Mukkaddes Başkaya, Denizli\'de moda, marka ve trendler hakkında konuştu. Söyleşinin moderatörlüğünü Moda Yazarı ve Kreatif Direktör Ümit Temurçin üstlendi. JÜRİ ÜYELERİ; ÖZGE ULUSOY, KEMAL DOĞULU, VİLDAN SİVRİ ÇAPUTÇU VE MUKADDES BAŞKAYA Moda Sohbetleri\'nin ardından Özge Ulusoy ve Kemal Doğulu\'nun katılımıyla gerçekleştirilen söyleşiyi, Forum Çamlık\'ın sosyal medya üzerinden başlattığı \"En Stil Kim?\" yarışmasının sonuçları takip etti. Jüri üyeleri arasında Özge Ulusoy, Kemal Doğulu, Vildan Sivri Çaputçu ve Mukaddes Başkaya\'nın da bulunduğu yarışmanın birincisi 23 yaşındaki Şahika Mirzamlı, 1000 TL\'lik hediye çekine, ikinci 23 yaşındaki Gürselin Peker 750 lira, üçüncü 35 yaşındaki Ali Çalışkan ise 500 liralık hediye çekine sahip oldu. Saat 18.00 itibariyle DJ ve ritim grubu eşliğinde başlayan alışveriş akşamı, ziyaretçilere kampanya fırsatları, hediye çekleri ve sürprizlerle dolu bir alışveriş gecesi yaşattı. DOĞULU\'YA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ En Stil Kim yarışmasının ardından alışveriş merkezinde Kemal Doğulu\'ya sürpriz doğum günü yapıldı. Önünde bir anda doğum günü pastasını gören Doğulu, mumları üfleyip, 38. yaş gününü kutladı. SİMGE TERTEMİZ VE ELİF ECE UZUN\'UN SERGİLEDİĞİ ÖZEL DEFİLE Forum Fashion Week 2017 etkinlikleri, 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen bir defileyle final yaptı. Markaların yeni sezon koleksiyonlarını sevilen mankenler Simge Tertemiz ve Elif Ece Uzun\'un sergilediği özel defilede, tüm ziyaretçiler sezonun en favori parçalarından oluşan şık kombinleri görme fırsatı yakaladı.