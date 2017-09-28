(Görüntülü Haber) Denizli Büyükşehir'den tarihe yolculuk

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'de yılsonuna kadar 50-75 yaş arası 10 bin kişiyi Bursa ve Çanakkale gezisine götürmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi\'nin kültür turu projesi kapsamında, 400 kişiden oluşan 10 otobüslük kafile yola çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin 50-75 yaş arasındaki vatandaşlar için başlattığı Bursa ve Çanakkale gezisinin üçüncü kafilesi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan\'ın katıldığı programla uğurlandı. Büyükşehir Belediyesi\'nin tek seferde 10 otobüsle düzenlediği kültür turunda, 400 kişi yola çıktı. Haftada 400\'er kişilik gruplar halinde 800 kişinin Bursa ve Çanakkale gezisine götürüleceği belirtildi. BAŞKAN ZOLAN, KAFİLEYİ UĞURLADI 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı\'ndan hareket eden otobüsleri gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Zolan, katılımcılara iyi yolculuklar diledi. Başkan Zolan, Çanakkale\'nin bu vatanın bedelinin ödendiği yer olduğunu belirterek, \"Çanakkale, Türklerin bağımsızlığı için nasıl destan yazdığını, vatana bayrağa inanca olan bağlığını tüm dünyaya gösterdiği yer. Dedelerimiz Çanakkale\'de vatanı için canlarını vererek tarih yazmıştır. Bugün bu topraklar üzerinde bayrağımız dalgalanıyorsa, ezanımız okunuyorsa bu dedelerimizin orada kanını ve canını vermesiyle mümkün olmuştur\" dedi. \"MANEVİ ATMOSFERİ TENEFFÜS ETMELERİNİ İSTEDİK\" Geziyle 50-75 yaş arası vatandaşların, manevi atmosferleri teneffüs edebilmesini hedeflediklerini söyleyen Başkan Zolan, \"Orada yazılan destanı ve vatanın bedelinin nasıl ödendiğini görmelerini arzu ettik. Daha önce bu uygulamayı gençlerimizle yapmıştık. Bu sefer 50 yaş üstü vatandaşlarımızdan çok talep geldi, onları gönderiyoruz. Kentimizde çok güzel yatırımlar yapıyoruz ama bu etkinlik bizim için ayrı bir güzellik\" dedi.