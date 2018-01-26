(Görüntülü Haber) Denizli, 22'inci kez düzenlenen EMITT Fuarı'nda zenginliklerini sergiledi

İSTANBUL, (DHA) - DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi, kültürel, ekonomik ve doğal zenginliklerini 22\'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat (EMITT) Fuarı\'nda temsil etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, \"Turizm şehriyiz, tekstilimiz var, tarımda çok zenginiz. Denizli, Pamukkale\'yle, 19 tane antik kentle, yeni açılan kayak merkeziyle, yaylaya çıkan teleferiğimizle, birçok mağarayla, el sanatlarımızla, doğal güzelliklerimizle, sağlığa faydalı olan jeotermal kaynaklarımızla birçok misafiri ağırlıyor. Daha fazla tanıtım yapıp bu güzelliği sadece Denizli’mizle değil, tüm Türkiye’yle ve dünyayla paylaşmak istedik\" dedi.





28 Ocak tarihine kadar sürecek olan fuarda Denizli, 12\'nci holde yerini aldı. Denizli standında termal tesisler, doğal güzellikler, el sanatları ve kültürel öğeler tanıtılıyor. Denizli\'nin kendi ölçeğinde birçok potansiyeli içinde taşıyan bir şehir olduğunu söyleyen Zolan, \"Yılda yaklaşık 2 milyonun üzerinde turist alan iller arasında 5’inci olan bir il. Hem iç, hem dış turizmde insanları misafir ediyoruz. Fuarda ayrıca kendimize özgü güzelliklerimizi sergiliyoruz, efelerimizle beraber de EMITT Fuarı’na renk katmak istedik\" diye konuştu.





\"İKİ BİN YIL ÖNCEKİ TARİHİN TEKERRÜR ETMESİNİ İSTİYORUZ\"





Pamukkale’nin dünyada eşi benzeri olmadığını vurgulayan Zolan, \"30 dereceden 250 dereceye kadar içinde değişik minareler olan her bir kaynakta sıcak sularımız var. 2 bin yıl önce Pamukkale’de, Anadolu’da, Avrupa’da tedavi olamayan burada tedavi olmaya, şifa bulmaya geliyormuş. İstiyoruz ki, iki bin yıl önceki tarih tekerrür etsin. İnsanları burada Denizli’mizde, Pamukkale’mizde, Karahayıt’ımızda şifalı sularımızda tedavi edelim. Bu noktada oldukça mesafe aldık. İklim de Denizli’de çok güzel. İnsanlarımızın gelebileceği, gezebileceği çok yer var. Denizli yeşil bir şehir, kişi başına 14 metrekare yeşil alan düşüyor. Alt yapısı baştan başa yenilenmiş bir şehir\" dedi.





\"DENİZLİ’MİZ BUGÜN ALDIĞI PAYDAN DAHA FAZLA PAY ALACAK\"





Denizli\'nin spor alanları noktasında çok ileriye gitmiş bir şehir olduğunu dile getiren Zolan, şunları söyledi:





\"Onun için misafirlerimiz geldiğinde yamaç paraşütünden, kayak ve yayla turizminden spor turizmine kadar her şeyi aynı anda bulabiliyorlar. İncil’de geçen 7 kiliseden biri olan Laodikya kilisesi de Denizli’de. Birçok güzelliği içimizde barındırıyoruz, bunları anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah Denizli’miz bugün aldığı paydan daha fazla pay alacak. Denizli’nin bu güzelliklerini sadece kendimize saklamayalım, tüm insanlıkla paylaşalım istedik. Bugün güzel bir başlangıç oldu, fuar boyunca da güzel anlatımlar olacak. Hayırlı olsun ve başarılı geçsin.\"