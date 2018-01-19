(Görüntülü Haber) Denizcilerde, yurtdışı yasağı sıkıntısı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - DENİZ Ticaret Odası Bodrum Temsilciliği ve Bodrum Denizciler Derneği tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın Türk bayraklı ticari yatların ve feribotların yurt dışına çıkışını yasaklaması nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekildiği bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, rezervasyon sorunlarının yaşanması ve belirsizliğin devam etmesi nedeniyle, 50 yıl önce başlayan mavi yolculuğun bitme noktasına geldiği, Ege ve Akdeniz\'in tüm gezebilen yatçılarının, kendi karasularına hapsedildiğine dikkat çekildi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın, gemilerin yurt dışında tutulmaları nedeniyle Türkiye\'nin denizcilikte beyaz listeden, gri listeye düşme tehlikesine karşı Türk bayraklı ticari yatlar ve feribotlar için geçen 25 Eylül\'de önlem amaçlı aldığı yurt dışına çıkış yasağı kararı, Bodrum\'da tepkilere neden oldu. Rezervasyon sorunlarının yaşanması ve sürecin ne kadar daha devam edeceğinin belli olmaması, denizcilerin eleştirisine neden oldu. Deniz Ticaret Odası Bodrum Temsilciliği ve Bodrum Denizciler Derneği öncülüğünde bir kafeteryada konuyla ilgili toplantı düzenlendi.



Toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arif Yılmaz, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, Deniz Ticaret Odası Yat İşletmeciliği Meslek Komitesi temsilcisi Tunç Kurtluoğlu, Tüm Yat İşletmecileri Yatırımcıları Broker ve Acenteleri Birliği Şeref Sevi, Bodrum Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez katıldı. Denizciler ve vatandaşlar da konuyla ilgili ayrıntılı bilgi alabilmek için toplantıya ilgi gösterdi.



\'TEKNELERİMİZDEKİ BAYRAĞIMIZI BAŞKA ÜLKELERİN BAYRAĞINA KAPTIRMAYALIM\'



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, \"Akdeniz çanağına baktığımızda bu kadar güzel el emeği yatların hiçbir yerde olmadığını hepimiz görüyoruz. Peki bu kadar emek verip ve bu kadar yıl sonra Türkiye\'de ve dünyada ilk mavi yolculuğu başlatmış denizcilerimizden bugünlere gelen sektörümüzü niçin şimdi kaybetme noktasındayız? Bizi aşan sorunlar olabilir. Sorunlardan korkmuyoruz. Tek bir problemin parçası olma niyetinde de değiliz. Onun için buradan hükümetimize, bakanlarımıza bir defa daha seslenmek istiyorum. 50 yıl gibi bir süredir Akdeniz\'de ve Ege\'de bu güzelim guletlerimizin çıkışı için hep beraber mücadele edelim. Biz mücadele etmekten asla vazgeçmiyoruz ve yıllardır uğraştığımız teknelerimizin arkasında dalgalandırdığımız ay yıldızlı bayrağımızı başka ülkelerin bayrağına teslim etmeyelim. Bu tekneler kültürümüzdür, göznurumuz el emeğizdir\" dedi.



Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arif Yılmaz ise, \"50 yıldır bütün Ege ve Akdeniz\'de bayrak gösterirken, Eylül ayından beri çıkamıyoruz. Çünkü yurt dışına yatların çıkışı durduruldu. Bu böyle devam ederse mavi yolculuk, komşu ülkelere kayacak. Yatlarımızın herhangi bir teknik sorunu yok, bütün dünyaca kabul edilmiş yatlar. Muğla\'da ihracatta üçüncü sıradadır, herkes tarafından tercih edilir marka haline gelmiştir. Bütün bu yaşananlara sebep birtakım teknik düzenlemelerin eksikliğidir. Düzenlemenin olacağı bildirildi, umutla bekliyoruz. Ama Eylül ayından beri bekliyoruz. Yakın zamanda düzenleme biterse, mavi yolculuk kaybedilmez, yoksa geri dönüşümüz yok. Geçen sene Eylül ayında, hiçbir resmi yazılı gerekçe olmadan çıkışlar durduruldu. Dolayısıyla kontratlarda mücbir sebep maddelerinin işletemedik. Sanki keyfiyetten böyle bir şey yapmış gibi olduk. Bu da prestij kaybına yol açtı. Hırvatistan\'da Yunanistan\'da benzer işleri yapan rakiplerimiz var. Aynı sular, müşteri çok kolay vaziyette oraya kayabilir. Turizmin en sıkıntılı zamanlarında müşteri kaybetmedik, mücadele ettik. Gerek kendi sularımızda, gerek Ege\'nin diğer taraflarında, ama maalesef prestij kaybına uğradık. Bu teknik hatalar bize ciddi oranda kan kaybettiriyor, umarız yetkililer bir an evvel önlemlerini alırlar\" diye konuştu.



\'TEKNELERİMİZ TÜRK BAYRAĞI İLE DOLAŞSIN\'



Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, bu yasağın birçok işletmeyi zarara uğrattığına dikkat çekerek, \"Bu yasak sadece mavi yolculuğa değil, tüm Ege\'nin ve ülkemizin zarar görmesine yol açmaktadır. Yat sahipleri, işletmeleri, kumanyacılar, transferciler, sigortacılar, bakım ve onarımcılar, tekneciler, çekekçiler, tersaneciler gibi pek çok sektör ve bu işletmelerin çalışanları zarar görmektedir. Mavi yolculuk bölgemizin lokomotifidir. Bölgemizde doğup, büyüyen dünya çapında marka olan bir üründür. Biz bu ürünü ellerimizle yabancı ülkelere teslim ediyoruz. Teknelerimiz Türk bayrağı ile dolaşsın derken yabancı bayrağa geçmeleri için teşvik ediyoruz. Türk bayraklı yatlara konulan gayri resmi ve hukuki yurt dışına çıkış yasağı ivedilikle kaldırılmalıdır\" dedi.