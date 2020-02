(Görüntülü Haber) Deniz ve spor hayata bağladı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da emekli astsubay İlyas Çetinyürek (78), 10 yıl önce yakalandığı prostat kanseri hastalığının gelişimini, 12 ay denize girip düzenli sporla durdurdu. Antalya\'da yıllar önce bir araya gelen ve kendilerine \'Sağlıklı Yaşam\' grubu adını veren arkadaş grubu, yılın 365 günü sahilde buluşuyor. Soğuk kış günleri dahil her gün denize girenler arasında farklı nedenlerle ameliyat geçiren, kanser hastalığıyla mücadele edenler de bulunuyor. Yaşları 65 ile 80 arasında değişen grup üyeleri, denize giriyor, sosyal faaliyetlerde bulunuyor, stressiz bir hayat yaşıyor. Grubun içinde 10 yıl önce prostat kanseri teşhisi konulan, deniz sevdası ve sporla hastalığını durduran emekli astsubay İlyas Çetinyürek de bulunuyor. Kanserle mücadelesinin 10 yıl önceye dayandığını anlatan İlyas Çetinyürek, doktorlarının tavsiyesini harfiyen dinlediğini belirterek, şöyle konuştu: \"Sporu ve stressiz hayatı yaşam standardım yaptım. 365 gün denize giriyorum. Devamlı hareket ederek kan dolaşımımı hızlı tutuyorum. Arkadaş grubumun bana çok faydası oluyor, sohbet ederek zaman geçiriyoruz. Stres, spor ve hoş zaman bana faydalı oldu. Spor yapmam kanserin gelişimini durdurdu. Erken teşhis çok önemli. Gıdalara dikkat etmek, stres ve spor kanserle mücadelede önemli unsurlar. Arkadaş grubum beni hayata bağlıyor. Hastalığımı düşünmüyorum, aslında düşünecek zamanım pek kalmıyor. İki kızım ve eşimle birlikte güzel zaman geçiriyorum. Bana büyük destek oluyorlar. Birçok arkadaş benden yardım istiyor. Onlara ilk söylediğim, doktorlarının söylediğini harfiyen uygulamaları. Ne yapmaktan zevk alıyorlarsa onu yapsınlar.\" \'KÜLLERİMDEN DOĞDUM, YENİDEN ADAM OLDUM\' Memur emeklisi Şükrü Arslaner (67) de imkansız denileni başaran grup üyelerinden biri. Geçirdiği kazanın ardından ameliyatla iki omuru alınan ve kalça kemiğine protez takılan Arslaner, \"Küllerimden doğdum, yeniden adam oldum\" dedi. Ameliyatın ardından doktorunun \'Yaşaman mucize, yürüyüp yürüyemeyeceğini zaman gösterecek\' sözü üzerine zoru başardığını anlatan Arslaner, \"Her gün sahile bastonla geliyorum. Ben yaşamımı denize borçluyum. 2003 yılında ameliyat oldum. İki omurum yok, kalçam takma. Hayatımı yürüyüş ve spora borçluyum. Doktorlar benim için yaşayamaz dedi. Ben kendi beynimde işi bitirdim. Her gün yüze yüze, inatla küllerimden kendimi adam ettim\" diye konuştu.