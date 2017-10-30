(Görüntülü Haber) Deniz seferlerine fırtına engeli

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-MARMARA denizindeki lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. Şehir Hatları\'ndan yapılan açıklama, \"18:15 Bostancı-Karaköy ve karşılığı olan 19:05 Karaköy-Bostancı seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir\" denildi. Ayrıca Saat 18:30 Beşiktaş-Adalar seferinin de iptal edildiği kaydedildi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ise iptal edilen seferlerini şöyle açıkladı; 16:45 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü 11:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 18:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot 18:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü 18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü 19:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot 19:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot 19:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü 20:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot 20:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü