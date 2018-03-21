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Politika

(Görüntülü Haber) Deniz Bölükbaşı vefat etti (3)

ERKAN AKÇAY: SON DERECE ÜZGÜNÜZ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, eski milletvekili ve emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı'nın hayatını kaybetmesinin ardından Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek yetkililerden bilgi al

21 Mart 2018 18:14

ERKAN AKÇAY: SON DERECE ÜZGÜNÜZ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, eski milletvekili ve emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı\'nın hayatını kaybetmesinin ardından Başkent Üniversitesi Hastanesi\'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çıkışta açıklamalarda bulunan Akçay, çok üzgün olduklarını belirterek, \"Uzunca bir süredir geçirdiği rahatsızlık sonunda, son bir hafta daha da kötü duruma giren hastalığı neticesinde bugün kendisini kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. MHP\'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili ve bizim de çok kıymetli ağabeyimiz, çok kıymetli ve bilgi dolu diplomat büyüğümüzü kaybettik. Eserleri vardı. Zaten bir politikacı ailenin çocuğu olarak engin birikimlere, tecrübeye, ufka sahip bir insandı. Bu kayıp sadece bizim partimiz için değil bütün ülkemiz için kayıp olmuştur. Son derece üzgünüz. Kendisine, ailesine ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum\" dedi. Akçay bir soru üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin de yakından takip ettiğini söyledi. Bu arada Deniz Bölükbaşı için yarın TBMM\'nde saat 11.00\'de tören düzenlenecek. Törenin ardından Bölükbaşı, Kocatepe Camii\'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

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