(Görüntülü Haber) Dengesini kaybederek düştüğü sulama kanalında boğuldu

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA\'nın Suruç İlçesi\'nde, Suriye uyruklu Zana Alamed, dengesini kaybederek düştüğü sulama kanalında boğuldu.



Suruç\'un Kaplan Köyü\'nde meydana gelen olayda, ülkesindeki iç karışıklıktan kaçan Zana Alamed, ailesi ile yaşadığı evin yakınındaki sulama kanalı yakınında dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Alamed, sulama kanalında boğuldu. Zana Alamed\'in cansız bedeni, ihbar üzerine gelen su altı polisleri tarafından kanaldan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.