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(Görüntülü Haber) Demre'de ağaçlar çiçek açtı

Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde 1 haftadır etkili olan sıcak hava dolayısıyla ağaçlar çiçek açtı

11 Ocak 2018 14:18

Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Demre ilçesinde 1 haftadır etkili olan sıcak hava dolayısıyla ağaçlar çiçek açtı. Demre\'de deniz seviyesinden 150 metre yükseklikteki Karabucak Mahallesi\'nin Sura mevkiinde bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının son 1 haftada 20 derece civarında seyrettiği bölgedeki yabani badem ağaçları renk renk çiçek açtı. Yabani bademler beyaz ve pembe çiçeklerle donanmış durumda. Limon ve portakal ağaçları da bembeyaz çiçek açtı. Aynı bölgedeki bir limon ağacını görenler kendini baharın ortasında hissediyor. Bölgede baharda açan güller de rengarenk açtı. Bölgede arı kovanları olan Durali Arıcı, \"Bu kış ortasında yabani bademler açtı. Bizim arılar için şifa oldu\" dedi. Demreli Kürşat Öztürk, \"Kışın ortasında baharı yaşıyoruz. Ağaçlar çiçek açtı. Soğuktan bunalan herkesi Demre\'ye bekliyoruz\" diye konuştu.

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